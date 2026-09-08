Juan Pérez 08 SEP 2026 - 12:47h.

No se quiere votar a sí mismo, pero cree que el premio lo ganará un jugador del PSG

Pillan a Luis Enrique diciendo quién va a ganar el Balón de Oro: “Seguro”

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La carrera con debate abierto hacia el Balón de Oro coloca a Ousmane Dembélé en el primer plano por tener el privilegio de ser el actual ganador y por llevar consigo el cartel de ser uno de los referentes de un PSG que renueva victoria en la Champions League. El francés, a pesar de no demostrar su mejor nivel en el Mundial, está entre los candidatos y ha dejado entrever cuáles son sus tres opciones a ganar el premio sin colocar en el primer plano a ningún español.

El próximo 26 de octubre será la gala para dilucidar quién consigue el Balón de Oro de la temporada 2025-2026, y en el día donde se van a dar a conocer los nominados, Ousmane Dembélé aclara quiénes son sus elecciones. A pesar del triunfo de España en el Mundial, no coloca a ningún campeón del mundo entre los nombres principales porque su elección pasa por Kvaratskhelia, Harry Kane, y Kylian Mbappé, cada uno con sus razones.

En una charla con France Football, Ousmane ha confirmado que no tiene dudas sobre quién lo ganará: "Creo que se quedará en manos de un jugador del PSG. ¿Mis tres favoritos? Un poco revueltos: Kvaratskhelia, Harry Kane, que tuvo una temporada buenísima, y creo que Kylian Mbappé", una frase que se encierra en un pequeño adelanto de lo que será la entrevista completa de cara al fin de semana.

Aún así abre algo más el abanico para dar dos nombres de la Selección Española, uno por cuestiones obvias y el otro porque además de levantar el trofeo de campeón en Estados Unidos, comparte equipo con él en París. Lamine Yamal, Fabián y Pacho son algunos de los nombres que coloca encima de la mesa, pero sin darle tanta importancia como a los tres mencionados anteriormente. Además Dembélé se quita el cartel de favorito: "¿Yo? ¡Para nada! Nunca me pongo en esas situaciones. Nunca voto por mí mismo. Si tuviera que votar, no lo haría", confiesa.