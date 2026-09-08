La efectividad de Aubameyang, por encima de Kylian Mbappé: la ilusión del deportivismo

Juan Pérez 08 SEP 2026 - 11:53h.

El olfato goleador y su precisión son dignos de una estrella

Antonio Hidalgo desvela el secreto del nivel de Aubameyang en el Deportivo: "Tendríais que verlo en el día a día"

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La contundencia de Pierre-Emerick Aubameyang en la remontada del Dépor ante el Villarreal presenta una candidatura a ser una de las sorpresas del año en LALIGA más allá de un destello puntual. Con cuatro goles y dos asistencias, el brillo del delantero está mucho más allá de sus estadísticas, porque el estilo de juego y su compromiso están por encima de toda lógica, pero hay algo que pesa más. Un aficionado blanquiazul puede decirle hoy día a uno del Real Madrid que su delantero tiene mejor puntería que Kylian Mbappé.

La ilusión en el deportivismo tiene muchos nombres propios en su regreso a primera, pero sin duda Aubameyang está en lo más alto del podio por cuestiones obvias. Liberado de sus responsabilidades con la selección, sus cuatro dianas son un rastro del goleador que ha sido durante toda su carrera, pero su nivel en esta temporada sobrepasa los niveles de efectividad de uno de los jugadores más sonados de la competición en solo cuatro jornadas.

Actualmente Aubameyang suma cuatro tantos en solo 11 disparos, mientras que Mbappé ha logrado los mismos goles en 24, por lo que el ratio de conversión es muy diferente. Es imposible comparar a día de hoy a los dos jugadores, pero la realidad con los datos en la mano es la que es, y eso deja una huella imborrable en el prometedor inicio del Dépor. Actualmente el delantero del conjunto coruñés tiene un 36,26% de acierto con un gol cada 2,75 disparos, mientras que Mbappé tiene un 16,67% de acierto (un tanto cada seis disparos).

Son solo estadísticas y la realidad que ofrece el de Gabón es mucho mayor, tanto por sus desmarques como por su valor en ataque o su esfuerzo físico, porque la asistencia del otro día a Luismi Cruz fue de cine. Presiona, forma parte del juego asociativo y le da un plus al equipo para convertirlo en una de las revelaciones iniciales.