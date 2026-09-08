Javi Rayo 08 SEP 2026 - 11:54h.

Entrenador y jugadores han protagonizado una divertida secuencia

Algo que parece un equipo de fútbol

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El Sevilla FC parece haber pasado página de las polémicas arbitrales del partido ante el Espanyol y ya está centrado en preparar el próximo compromiso liguero ante el Valencia. Luis García Plaza, Ejuke y Félix Correia han protagonizado una divertida secuencia en el entrenamiento de este martes que, incluso, ha desatado las risas del resto de compañeros. El entrenador del conjunto sevillano les espetaba a sus jugadores un perfecto "hablad en castellano, cojones" en tono de broma y que desató las risas de los dos futbolistas, que parece que estaban comunicándose en inglés. Cabe recordar que Correia es portugués y Ejuke nigeriano, con lo que estaban usando un idioma no materno pero que ambos debían dominar para poder comunicarse entre ellos.

Puedes ver la secuencia completa reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.