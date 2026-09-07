Basilio García 07 SEP 2026 - 10:30h.

Dos de los tres expertos arbitrales afirman que la roja estuvo mal señalada

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La polémica está servida en cada jornada de LALIGA EA SPORTS, y la cuarta fecha del campeonato no se ha librado, ni mucho menos. Desde que el viernes el Real Madrid se quejara amargamente de una posible invasión de área de Marc Bartra en el penalti fallado por Kylian Mbappé, hasta que el domingo el Sevilla FC se sintiera perjudicado por la tarjeta roja mostrada a Arouna Sangante, las dudas con el arbitraje iban arreciando.

En El Chiringuito han analizado lo sucedido en el RCDE Stadium, y hay división de opiniones. Mientras unos afirman que la tarjeta roja está bien mostrada, otros creen que el contacto del senegalés sobre Roberto Fernández es residual tras tocar el balón después de lanzarse al suelo, y que no debería haber sido expulsado.

En esta segunda teoría se alinean dos de los tres expertos arbitrales del programa. Tanto Rafa Guerrero como José Luis Pajares Paz se decantan porque la acción no es de roja directa. “No es roja, saca el balón. Es más residual la jugada que darle una patada”, indica el primero. Para mí, le entra, da el balón y de forma residual, como dice Rafa Guerrero, contacta con el pie del otro jugador. Es más, está de espalda y no puede ver ni dónde va el jugador siquiera”, apoya el segundo. La palabra “residual” es clave.

Partidarios de la expulsión

Por su parte, Urizar Azpitarte es de la otra opinión. “Mete el pie abajo, a ras de suelo, toca el balón y luego, como ve que se le va el otro, levanta la pierna y lo derriba. Para mí, es roja”, afirma el veterano excolegiado.

En la mesa se abre el debate, y mientras el exfutbolista Fernando Sanz o el periodista Juanfe Sanz afirman que la expulsión está mal señalada e indican que Kike Salas ya llegaba a recuperar el balón para los intereses sevillistas, otros como José Félix Díaz o José Damián González indican que arrastra la pierna, evita el disparo de Roberto Fernández y está bien expulsado, con Josep Pedrerol decantándose también por esa opción. El debate está y estuvo servido.

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