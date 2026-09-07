Juan Pérez 07 SEP 2026 - 08:41h.

La opinión al unísono desde El Chiringuito con la jugada polémica que sufre el Real Madrid C

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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El inicio de la temporada en Segunda Federación presenta una controversia tras un codazo fuera de lugar en el partido entre el Atlético Albacete y el Real Madrid C, y lo más sorprendente es que la jugada acaba sin tarjeta roja. Con polémicas abiertas en el conjunto blanco en LALIGA, la mirada a la cantera deja una agresión a Gabri Valero en la cara, un gesto antideportivo que conlleva una feroz crítica en El Chiringuito por parte de Josep Pedrerol y tertulianos como Fernando Sanz, Alfredo Duro o el propio Rafa Guerrero.

El Chiringuito, a las 00:00h los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.