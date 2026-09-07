Basilio García Sevilla, 07 SEP 2026 - 00:29h.

El vestuario sevillista se lamenta por la expulsión de Sangante

Luis García Plaza entre su indignación y la explicación de Sesma Espinosa: "No es roja, no es roja"

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El Sevilla FC ha arrancado un buen empate ante el RCD Espanyol, aunque doloroso al haber recibido el gol local en el séptimo minuto del larguísimo tiempo añadido que ha decretado Miguel Sesma Espinosa. Sin embargo, la polémica no ha estado ahí, sino en la expulsión de Arouna Sangante en el minuto 55, en una acción que no ha sido revisada por el videoarbitraje y que ha levantado una gran polvareda entre el sevillismo.

Los propios jugadores del Sevilla se han quejado amargamente por la roja que ha visto su compañero, y uno de los que lo han señalado ha sido el testigo principal de la acción. Kike Salas no solo corría al lado de su compañero de zaga y Roberto Fernández, sino que además fue el que llegó al balón después de que el senegalés lo tocara con la punta de la bota, arrebatando el control al delantero cordobés. El canterano, por cierto, fue protagonista de la jugada polémica que perjudicó al equipo nervionense la pasada semana.

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El moronero ha dado su versión de los hechos. “Veo claramente cómo Sanga toca balón y ahí no podemos hacer ni decir nada, pero no es expulsión”, ha afirmado en los medios oficiales del club. “Nos vamos con mal sabor de boca, pero hay que poner en valor que hemos competido con uno menos muchos minutos. Hemos estado muy bien y a partir del gol nos han asediado algo más. Es una lástima ese gol casi en el último minuto. Una pena. Tenemos un gran grupo y los que han llegado se están sintiendo cómodos y adaptándose muy bien”, expresaba el canterano.

Juan Iglesias opina igual

Por su parte, Juan Iglesias se ha expresado en términos similares. “Toca balón. Creo que el VAR tenía que intervenir, valorar el árbitro en la pantalla como hacen en muchas acciones y luego decidir. Ha sido una interpretación suya, para mí injusta y que debería ir a verlo”, ha reflexionado en declaraciones a DAZN.

Ha insistido en que quedarse con un menos ha "condicionado" el encuentro, aunque ha felicitado a sus compañeros por el compromiso: "Ha hecho un trabajo bestial. Hemos estado casi 45 minutos con un jugador menos, no tengo casi palabras para lo que hemos hecho".