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El gesto de Aubameyang con el Dépor: la renuncia a Gabón que mejora su fichaje

Aubameyang celebra el triunfo del Dépor en la remontada ante el Villarreal
La rabia de Aubameyang al celebrar el triunfo del Dépor en la remontada ante el Villarreal. Cordon Press
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Pierre-Emerick Aubameyang es la cara del RC Deportivo en el arranque liguero, una revelación a todas luces que subraya los ocho puntos del conjunto de Antonio Hidalgo gracias a sus cuatro goles y dos asistencias con remontada incluida ante el Villarreal. La realidad es que el delantero es mucho más, y lo debe seguir siendo después de dar una muy buena noticia para el aficionado blanquiazul después de renunciar definitivamente a jugar más partidos con la selección de Gabón.

Si alguien ha visto los cuatro partidos del Dépor en LALIGA y no sabe la edad de Aubameyang, seguramente no se imagine los 37 años que gasta el actual punta del conjunto gallego. El desgaste y el esfuerzo se expanden ante la inteligencia para explotar su físico, de ahí que la decisión de dejar su selección mejore aún más el fichaje de Fernando Soriano a todos los niveles.

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El impacto de perder a Aubameyang en Gabón es tremendo, más aún con este nivel, pero la razón de su desvinculación nace precisamente de un dilema con su última experiencia internacional. En una entrevista a Canal Plus África, el punta lo ha confesado todo: "Me humillaron y mancharon mi imagen cuando había jugado la Copa Africana de Naciones estando lesionado. Di todo por estar ahí a pesar de los informes médicos, y que luego nos señalaran públicamente a mí y a Bruno (Ecuele Manga) como los únicos culpables del fracaso; fue algo muy injusto. Esa fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo aquí", aclara.

En selecciones pequeñas como la de Gabón, perder una figura como Aubameyang es un chasco, pero el deportivismo lo aprovecha porque tiene en él a un filón que ha superado todas las expectativas...y ahora se va a cuidar mucho más. Su nivel físico y su calidad ahora destacan sobremanera, pero poder mantenerse con el grupo le dará algo más que confianza y un descanso extra para afrontar un año donde puede ser transcendental en las aspiraciones de un equipo que no parece recién ascendido. Son los desmarques, la presión y la calidad dentro del área lo que le hacen un killer a pesar de su edad, y si se puede cuidar en Coruña unos días que a priori iba a estar fuera, la cosa pinta muy bien para esta temporada.

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