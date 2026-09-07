El gesto de Aubameyang con el Dépor: la renuncia a Gabón que mejora su fichaje

Juan Pérez 07 SEP 2026 - 09:57h.

La intrahistoria de su rechazo a la selección que le permitirá descansar

El divertido vacile de Aubameyang a Adama Traoré por su presentación con el Dépor: "Básicamente"

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Pierre-Emerick Aubameyang es la cara del RC Deportivo en el arranque liguero, una revelación a todas luces que subraya los ocho puntos del conjunto de Antonio Hidalgo gracias a sus cuatro goles y dos asistencias con remontada incluida ante el Villarreal. La realidad es que el delantero es mucho más, y lo debe seguir siendo después de dar una muy buena noticia para el aficionado blanquiazul después de renunciar definitivamente a jugar más partidos con la selección de Gabón.

Si alguien ha visto los cuatro partidos del Dépor en LALIGA y no sabe la edad de Aubameyang, seguramente no se imagine los 37 años que gasta el actual punta del conjunto gallego. El desgaste y el esfuerzo se expanden ante la inteligencia para explotar su físico, de ahí que la decisión de dejar su selección mejore aún más el fichaje de Fernando Soriano a todos los niveles.

El impacto de perder a Aubameyang en Gabón es tremendo, más aún con este nivel, pero la razón de su desvinculación nace precisamente de un dilema con su última experiencia internacional. En una entrevista a Canal Plus África, el punta lo ha confesado todo: "Me humillaron y mancharon mi imagen cuando había jugado la Copa Africana de Naciones estando lesionado. Di todo por estar ahí a pesar de los informes médicos, y que luego nos señalaran públicamente a mí y a Bruno (Ecuele Manga) como los únicos culpables del fracaso; fue algo muy injusto. Esa fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo aquí", aclara.

En selecciones pequeñas como la de Gabón, perder una figura como Aubameyang es un chasco, pero el deportivismo lo aprovecha porque tiene en él a un filón que ha superado todas las expectativas...y ahora se va a cuidar mucho más. Su nivel físico y su calidad ahora destacan sobremanera, pero poder mantenerse con el grupo le dará algo más que confianza y un descanso extra para afrontar un año donde puede ser transcendental en las aspiraciones de un equipo que no parece recién ascendido. Son los desmarques, la presión y la calidad dentro del área lo que le hacen un killer a pesar de su edad, y si se puede cuidar en Coruña unos días que a priori iba a estar fuera, la cosa pinta muy bien para esta temporada.