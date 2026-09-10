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“Palabras completamente desafortunadas, no son palabras que nacen desde el respeto a los compañeros de profesión", decía Carlos Corberán este jueves en la previa del choque contra el Sevilla sobre las palabras de Rodri asegurando que los jugadores del Valencia CF "Son malísimos" en una conversación privada con Cubarsí en el banquillo que captó El Día Después. El ténico che aseguró que "Rodri ha pedido disculpas públicas, las aceptamos y entendemos que son las pertinentes porque, aunque sea en un contexto de hablar con un compañero, sabemos lo que representamos. Es un jugador muy importante, que encima salió ovacionado en Mestalla por el logro del Mundial con España. Aceptamos las disculpas porque son lo mínimo ante unas palabras desafortunadas”, contaba el de Cheste.

La intrahistoria del perdón de Rodri y la respuesta del campeón del mundo

Sin embargo, en su declaración hay una frase que puede pasar de soslayo y es clave: " En el momento que se produjeron, Gayà tomó la iniciativa de hablar con él" y es que, así fue. Fue el capitán del Valencia CF quien, al ver las imágenes en la tele contactó con Rodri (Whatsapp), al que conoce de la selección. Y lo cierto es que se encontró con un Rodri arrepentido, dolido por la repercusión que tuvieron y que se comprometió a pedir disculpas públicas ya hablando por teléfono. Es por eso que, entre otros medios ElDesmarque, publicara que fue Rodri quien dio el primer paso. No lo hizo, pero lo cortés no quita lo valiente. Así, horas después, en cuanto pudo (Rodri no tiene redes sociales), el campeón del mundo y balón de oro aprovechó su primera comparecencia pública tras el Barça-Feyenoord para mostrar su arrepentimiento y pedir perdón; disculpas que aceptó el vestuario tal y como se lo transmitió Gayà la noche de antes a sus compañeros.

De hecho, Rodri no desmiente en ningún caso quién dio el primer paso: "Antes de comenzar, me gustaría unas palabras porque se ha generado controversia con el vídeo del otro día. En esta vida, cuando uno comete un error hay que salir a pedir disculpas, este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, por mis palabras. Tuve una llamada con mi amigo y compañero Gayá pidiendo disculpas", explica sin decir quién llamó primero. Ahora se sabe que fue Gayà el que dio el primer paso y se encontró un compañero arrepentido porque había ofendido al Valencia CF. Otra cuestión diferente es si lo que dijo es más verdad o menos.