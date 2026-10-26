La expareja del futbolista vuelve con su exnovio: "Nuestro amor nunca dejó de existir"

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Vinícius atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. El delantero del Real Madrid recibió una sanción de cuatro partidos que le dejó sin jugar el Clásico en un momento crítico a nivel deportivo, pues lleva muchos meses alejado de su mejor versión y las críticas se empiezan a hacer cada vez más grandes. Tampoco le van demasiado bien las cosas desde el punto de vista personal, marcado por su ruptura hace apenas unos días con Virginia Fonseca, con quien se había llegado a comprometer apenas unas semanas antes.

Qué ha pasado con Vinícius y Virginia Fonseca

La relación entre el futbolista y la influencer comenzó en verano de 2025 y fue confirmada de manera oficial por los dos en el mes de octubre, hace justo un año. La pareja se mostró en varios acontecimientos, aunque las primeras críticas no tardaron llegar en las redes sociales debido a las fotografías de los familiares y amigos de la influencer en la casa de Vinícius, especialmente en su gimnasio.

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En mayo anunciaron que cortaban su relación, pero apenas un mes después volvieron a juntarse. El pasado mes de septiembre dieron un paso más y Vinícius y Virginia anunciaron su compromiso. Se habían pedido matrimonio e iban a casarse, aunque todo saltó por los aires poco después.

A mediados de octubre, el entorno de Virginia confirmó su ruptura con Vinícius, esta vez, a priori, de manera definitiva. Según sostienen las dos partes, no ocurrió ningún suceso relevante entre los dos y la separación se produjo de mútuo acuerdo, pese a que habían llegado a comprometerse. Todo esto, a su vez, coincide con un bajón a nivel deportivo del propio futbolista, que ha sido foco de críticas de la afición del Real Madrid en los últimos meses.

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Virginia Fonseca vuelve con Zé Felipe y confirma la traición

Virginia no sólo ha cortado con Vinícius, sino que apenas dos semanas después ha vuelto con Zé Felipe, su expareja y con quien tiene tres hijos. Un hecho que ha sido considerado por buena parte de la sociedad como una gran traición al jugador brasileño, que en medio de su sanción de cuatro partidos se ha enterado de esta nueva relación de su exprometida.

"Nuestro amor nunca dejó de existir", ha publicado el cantante a través de sus redes sociales, justo a la hora a la que finalizaba el Clásico del Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Según Zé Felipe, su relación con Virginia seguía viva pese a que durante el último año estuvo con Vinícius, con quien llegó a estar prometida.

Las teorías sobre Virginia y la operación de cara de Vinícius

Las redes sociales han especulado mucho, muchísimo, durante las últimas horas sobre la relación entre Vinícius, Virginia y Zé Felipe, hasta el punto de que es difícil separar los rumores de la realidad. Una realidad que de momento está clara: el jugador vuelve a estar soltero, mientras que la influencer y el cantante han retomado una relación que en su momento ya fructificó con tres hijos. Incluso hay rumores de que se han vuelto a comprometer, algo que de momento no está confirmado.

Hay hinchas del Real Madrid que han celebrado esta separación en las redes sociales, pues entendían que Vinícius andaba lejos de su mejor versión debido a sus problemas extradeportivos de los últimos meses. No por su relación con Virginia en sí, sino por todo lo que ello parecía arrastrar, especialmente con las numerosas fotos de todos sus amigos en la casa del futbolista de manera casi diaria.

También hay rumores que apuntan que Virginia habría sido quien sugirió a Vinícius realizar su intervención de mentón, algo que de momento tampoco está confirmado. Sea como fuere, lo que sí es evidente es que el jugador del Real Madrid ha tocado fondo desde el punto de vista deportivo y, a su vez, ha atravesado una situación muy complicada desde lo personal. Ahora, la hinchada confía en que se recupere a nivel mental y físico y que, poco a poco, vuelva a centrarse en su carrera para recuperar su mejor nivel sobre el terreno de juego, aunque para eso tendrá que esperar a que termine su sanción.