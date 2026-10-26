Endrick tuvo que poner paz tras un encontronazo en los segundos finales del Barça-Real Madrid

El gran triunfador de la noche en el Real Madrid del que nadie habla

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El Clásico acabó con tensión. No tanta como en épocas pasadas, pero sí con encontronazos en los últimos segundos de encuentro entre jugadores del FC Barcelona y Real Madrid. Concretamente, los protagonistas fueron Gabriel Jesus y Denzel Dumfries, que tuvieron que ser separados en ese tramo final antes de que Juan Martínez Munuera hiciese sonar su silbato y confirmara el triunfo madridista en el Camp Nou.

Los blancos ya tenían resuelto el encuentro y llevaban el esférico a la esquina contraria cuando el delantero del Barça y el lateral madridista tuvieron un pequeño encontronazo que, además, no se vio con demasiada claridad a través de la retransmisión televisiva.

Con todo el banquillo del Real Madrid en pie esperando el pitido final, el colegiado señaló una falta a favor del cuadro visitante en esos instantes finales. Gabriel Jesus, que había sido protagonista negativo al perder el esférico que originó el segundo gol de Mbappé, intentó darle algo de agilidad a la situación metiendo el pie ante Dumfries cuando el juego estaba detenido.

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Dumfries reaccionó con enfado, pues no entendía el gesto, y fue a buscarle, dándole un pequeño empujón. El brasileño respondió con un manotazo y malas formas, visiblemente enfadado, mientras que Pedri acudió para alejarlo de la jugada.

Gabriel Jesus, enfadado tras el Clásico

El enfado del delantero no acabó con el pitido final. Más bien al contrario. Tal y como publicó Movistar, Gabriel Jesus fue a buscar a Dumfries una vez concluido el partido, pero los jugadores madridistas intentaron poner paz a la situación, que no fue a mayores.

Finalmente, Endrick fue quien agarró a su compatriota para alejarlo de los festejos del Real Madrid, esbozando además una sonrisa. También estaba por allí Konaté, mientras que Dumfries le buscaba pidiendo explicaciones y sin saber demasiado bien qué estaba pasando. Eric García fue de los últimos en acudir para imponer algo de paz en un final tenso.