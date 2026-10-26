Fran Fuentes 26 OCT 2026 - 01:05h.

El delantero francés alcanza la cifra redonda en el Camp Nou y pone en valor al grupo: "Es una victoria de equipo"

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Kylian Mbappé fue el jugador más determinante del Clásico en el Real Madrid gracias a sus dos goles al FC Barcelona. Dos tantos con los que el delantero francés alcanzó la cifra de 100 goles con la camiseta del conjunto blanco. Lo ha hecho en su partido número 116 como madridista.

Los 100 goles de Mbappé con el Real Madrid se reparten en 67 en LaLiga EA Sports, 25 en la Liga de Campeones, 4 en la Copa del Rey, 2 en el Mundial de Clubes, uno en la Supercopa de Europa y uno en la Supercopa de España. En su primera temporada en el Real Madrid anotó 44 tantos; la pasada, 42, y en la actual suma 14, informa el club.

Kylian Mbappé pone en valor la unidad del grupo tras ganar El Clásico

Al término del encuentro, Kylian Mbappé compareció en Real Madrid TV, poniendo en valor al conjunto blanco tras vencer al FC Barcelona en El Clásico. A continuación, sus palabras:

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Kylian Mbappé, protagonista absoluto del Clásico: "El protagonista del partido hoy es el equipo, el grupo, porque sabíamos que teníamos que hacer un partido de hombre, un partido de equipo y nos hemos preparado bien en los últimos partidos porque hemos ganado, hemos jugado bien, con la buena mentalidad y hoy hemos sacado todo lo que tenemos hemos tenido momentos difíciles en el partido, momentos que dominamos y al final ganar y estar todavía en la liga es algo muy importante para nosotros pero hay que seguir, sabemos que al final es un gran partido pero cuenta como tres puntos y hay que recoger muchos puntos para ganar LALIGA".

Cómo se encuentra tras alcanzar los 100 goles: "Muy feliz, muy feliz, yo pienso que todo el mundo sabe que yo me gusta meter goles, me gusta ayudar al equipo con eso, pero yo pienso que hoy es únicamente un detalle porque como lo ha dicho, lo más importante es la victoria del equipo y como grupo yo pienso que va a dar mucha confianza al grupo y goles, yo pienso que voy a ganar muchos goles entonces es muy importante".

Todo el equipo ha remado en la misma dirección: "Claro, porque si queremos esperar cosas este año, lo tenemos que hacer en grupo, en equipo, porque al final la calidad está aquí, cuando tú ves los jugadores que están aquí el que dice que no hay calidad es un mentiroso, pero tenemos que hacer todo como equipo y como grupo porque es así que vamos a conseguir las cosas que queremos conseguir".