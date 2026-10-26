Fran Fuentes 26 OCT 2026 - 00:32h.

El técnico alemán lamenta la derrota en sala de prensa, pero afirma que "es parte del juego"

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Hansi Flick ha comparecido tras la derrota del FC Barcelona en El Clásico frente al Real Madrid. El técnico alemán ha lamentado el resultado, que llega tras perder también frente al PSG, aunque niega que estos dos resultados vayan a afectar negativamente a la plantilla. Del mismo modo, alude al cansancio y a los inconvenientes de los últimos viajes para hablar de la "falta de frescura" en el equipo barcelonista. A continuación, sus palabras.

Valoración del partido: "Son dos derrotas, claro que no estamos felices, estamos decepcionados. La primera parte no fue buena, en la segunda, después del 1-1, fue mejor, controlamos el juego. Ellos lo hicieron bien, sin balón no dejaron muchos espacios. Nos faltó frescura. Es la primera derrota en LALIGA, ganamos nueve seguidos, pero estas cosas pasan, la derrota es parte del juego. Tenemos que hacer las cosas mejor, pero lo importante ahora es que tuvimos una reacción".

Preocupación por haber fallado el día más importante: "Para mí, está claro que jugamos ante un oponente de mucha calidad. Lo hicieron con balón mejor que en otros Clásicos, pero hoy he visto que faltó frescura. Después de estas semanas, también tras el Betis, no fue fácil para mis jugadores. Estamos enfocados en recuperar bien, después del día libre entrenaremos bien. Tenemos que responder a esta derrota, que es parte del juego. No todo está mal cuando pierdes. Como siempre digo, queda un largo camino hasta el final de la temporada. Estas cosas pasan, tenemos que pensar en ello y hacer las cosas mejor".

Dos derrotas pueden generar dudas al equipo: "No. Estoy seguro. Todos saben la situación de hoy, que no jugamos bien, pero al final, a veces, en partidos grandes los detalles son importantes, deciden los partidos en uno u otro lado. Hoy fue así".

La debilidad defensiva del equipo: "Claro, tenemos que mejorar. Después del partido tendremos una charla. Hablamos de ello en cada entrenamiento, durante los partidos, lo haremos. No estoy preocupado porque es parte del juego. En estas semanas hemos tenido dos, que son muchas para mí y para los culés, especialmente en El Clásico. No queremos perder, pero es parte del juego".

La falta de energía: "Sé que vosotros solo veis los partidos aquí y allá. Cuando jugamos en Sevilla estuvimos tres horas en el avión y luego decidimos volver al hotel, pasar allí la noche y luego volar el lunes directamente a París. No quiero hablar de esto cuando pierdo, mejor cuando gano, es un mejor momento porque parece una excusa, y yo no acepto excusas. No es una excusa, es la verdad, y yo también he visto que hoy no estuvimos frescos y es algo que tenemos que cambiar.

Cómo se gestiona esta derrota: "Para los jugadores titulares hemos dado dos días de descanso, algunos van mañana a Londres a este evento. El resto entrenamos mañana, el martes es día libre y tendremos tres días para preparar el siguiente partido. Tenemos tres partidos más antes del parón y queremos ganar cada partido. Tenemos que estar frescos, tomar las mejores decisiones, comer bien, dormir bien. Ese es su trabajo y tienen que hacerlo".

Las lesiones: "Creo que esa es la parte más importante, las lesiones. Cuando vemos las que tenemos, bueno, es algo que pasa. No es sobre las lesiones. Fue un golpe para Eric, fue un golpe para Jules, y también con Dani Olmo. Es lo mismo en cada situación. PEro tenemos que gestionarlo. Al final, en los últimos cuatro defensas no tenemos más opciones. Tenemos que gestionarlo. Hay muchos jugadores en el Barça B y en La Masía, tendremos que traerlos para tener más opciones. Conozco la situación, esperamos que Andreas Christensen, Eric García y Jules Koundé estén de vuelta y que alguno esté bien para el Atlético".

Frenkie de Jong como mediapunta: "Tenemos muchas opciones para ello, también con Rapha como diez y Gabriel como nueve, pero Rapha se lesionó y tuvimos que cambiarlo. Lo decidimos porque Frenkie entrenó bien y con el balón nos da mucha fuerza. Fue por eso que lo decidí. Ya está de vuelta y quería que jugara algunos minutos".