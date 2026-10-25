Fran Fuentes 25 OCT 2026 - 22:42h.

El VAR no avisó para que Juan Martínez Munuera reclamaba como penalti

Cambio anticipado en El Clásico, Xavi Espart se retira lesionado en la primera mitad

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El Clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid no estuvo exento de polémica arbitral. Y es que un pisotón de Joao Cancelo sobre Yan Diomande sobre el minuto 54 de partido suscitó las protestas de los jugadores y el banquillo del conjunto blanco. Era en una acción de contragolpe del equipo madridista, del que el jugador costamarfileño acabó abriendo a banda. Sin embargo, el árbitro no apreció que fuera una acción punible, ya que ni siquiera hizo el gesto de dar la ley de la ventaja. Posteriormente, el VAR tampoco avisó de la acción al árbitro principal, Juan Martínez Munuera, para que acudiese a la pantalla para volver a ver la jugada.

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Una jugada que José María Gutiérrez, Guti, reclamaba como tarjeta roja directa: "El Barça debería estar desde hace varios minutos con un jugador menos", comentaba el exjugador y comentarista en DAZN LALIGA.

Posteriormente, también reclamaron una posible mano de Alejandro Balde durante una disputa con Kylian Mbappé. El balón le rebotó en el brazo y el delantero francés levantó la mano inmediatamente, solicitando que debía ser señalado como penalti. En este sentido, el propio Guti reconocía que esa acción era insuficiente como para ser castigada con una pena máxima.

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