Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 19:42h.

Así salen Hansi Flick y José Mourinho en el Camp Nou

Xavi Espart y Yan Diomande se miden en el duelo de sorpresas de Flick y Mourinho en el Clásico

Compartir







El mundo del fútbol se paraliza este domingo con el Clásico en el Camp Nou entre el FC Barcelona y el Real Madrid que cobra ya una tremenda importancia de cara al título de LALIGA EA Sports a pesar de que aún estamos en el mes de octubre. Todo el planeta pondrá sus ojos en un encuentro para el que Hansi Flick y José Mourinho ya tienen alineaciones confirmadas resolviendo las últimas dudas que quedaban.

En el Barcelona no ha habido finalmente sorpresas y Hansi Flick ha optado por Anthony Gordon en la banda izquierda del ataque en lugar de Adeyemi, que se queda como revulsivo para la segunda mitad. El inglés formará en el costado zurdo de un ataque con Lamine Yamal por la derecha, Raphinha en punta y Fermín López de mediapunta con la sala de máquinas comandada por Pedri y Rodri, que fue suplente en el Parque de los Príncipes.

Con Joan García defendiendo una vez más la portería culé, las numerosas bajas en defensa, con Jules Koundé sumándose finalmente a Eric García y Andreas Christensen, dejaban poco a la imaginación. Xavi Espart será el lateral derecho y Joao Cancelo el izquierdo con Pau Cubarsí y Gerard Martín formando como centrales.

José Mourinho ha deshojado la margarita en el Real Madrid de entre todas las dudas que tenía en su once titular con una baja de última hora conocida este mismo domingo. Thibaut Courtois no ha viajado finalmente a la ciudad condal por una gripe y será Andriy Lunin el encargado de guardar la portería madridista frente al Barça.

La posición de Fede Valverde marcaba el once y finalmente el uruguayo será lateral derecho en una defensa en la que Ibrahima Konaté y Dean Huijsen formarán pareja de centrales con Rüdiger en el banquillo y Marc Cucurella partirá desde el costado zurdo. En la medular, Bernardo Silva finalmente se ha impuesto a Eduardo Camavinga para jugar junto a Aurélien Tchouaméni con Arda Güler y Yan Diomande por las bandas y la dupla formada por Jude Bellingham y Kylian Mbappé como enganche y punta, respectivamente.

Alineaciones confirmadas del Clásico

Once del Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri Hernández, Pedri González, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon, Raphinha.

Once del Real Madrid: Andriy Lunin; Fede Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé.