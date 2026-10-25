Thibaut Courtois cambia todo a última hora con su gripe y apurará por el Clásico

Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 13:15h.

Courtois no está descartado al 100% ante el Barça

Xavi Espart y Yan Diomande se miden en el duelo de sorpresas de Flick y Mourinho en el Clásico

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El Real Madrid ha sorprendido este domingo anunciando la baja de Thibaut Courtois para el Clásico ante el Barcelona por una gripe que le ha impedido viajar con el resto de sus compañeros a la ciudad condal. Una ausencia sensible para el equipo blanco ante un choque de esta trascendencia que el belga no está dispuesto a perderse ya que apurará hasta última hora sus opciones de estar en el choque del Camp Nou si mejora durante el día.

Tal y como apuntan varios medios, el paso de las horas será clave para saber si el meta estará disponible contra el Barça o si será Andry Lunin el que defienda la portería merengue. Todo después de que fuera el club el que confirmarse el "proceso gripal" de su guardameta titular con un comunicado en el que indicaba que sería Illya Voloshyn el que ocupe su lugar en la convocatoria.

A la espera de saber qué pasa finalmente con Thibaut Courtois, los que se pierden con total seguridad el partido por lesión son Ferland Mendy, Raúl Asencio y Rodrygo, con los dos primeros dando pasos para regresar pronto a los terrenos de juego con conversación individual de Mourinho con el canario incluida este sábado. Además, Vinicius Jr. cumplirá el segundo de sus cuatro partidos de sanción por la roja que vio ante el Villarreal y sus posteriores protestas sin poder reivindicarse tras un tiempo lejos del nivel que suele ser habitual.

Convocatoria del Real Madrid para el Clásico

Porteros: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Illya Voloshyn (a la espera de Thibaut Courtois).

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries, Éder Militao, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras.

Centrocampistas: Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Thiago Pitarch, Jude Bellingham, Arda Güler, Bernardo Silva.

Delanteros: Kylian Mbappé, Brahim Díaz, Yan Diomande, Endrick, Carlos Espí.