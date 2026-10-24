Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 21:54h.

Flick debe decidirse entre Gordon o Adeyemi en la delantera del Barça

Hansi Flick pasa de arbitrajes y analiza qué le quitó el Barça al Real Madrid con el fichaje de Rodri: "Hemos visto el impacto"

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El FC Barcelona busca dar este domingo un golpe encima de la mesa en el Clásico del Camp Nou que medirá este domingo al conjunto azulgrana con el Real Madrid. Hansi Flick quiere dejar a los madridistas a nueve puntos del liderato culé con una victoria para la que sacará un equipo en el que, tras confirmarse la baja de Jules Koundé en defensa, sólo habrá una posición aún por decidirse.

Anthony Gordon y Karim Adeyemi son los dos jugadores entre los que tiene que elegir el entrenador alemán para completar el ataque del Barça en el Clásico acompañando en el ataque a Lamine Yamal y Raphinha. Todo esto con Fermín López por detrás del brasileño como enganche después de la lesión de Dani Olmo en el Parque de los Príncipes el pasado martes que dejará al egarense cerca de un mes fuera de los terrenos de juego.

En el centro del campo, Rodri Hernández regresará al lado de Pedri tras su suplencia contra el PSG para jugar contra el Real Madrid, equipo que se interesó en él el pasado verano antes de que fichara finalmente por el Barça. Con las bajas confirmadas en defensa de Jules Koundé, que no ha podido llegar a tiempo al partido, junto a Eric García y Andreas Christensen, Hansi Flick tiene poco que decidir en la zaga.

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Xavi Espart jugará por la banda derecha, Joao Cancelo por la izquierda y Pau Cubarsí y Gerard Martín participarán como centrales para frenar a los atacantes madridistas con Joan García en la meta. Pese a que el portugués suele sufrir en este tipo de encuentros, Flick no tiene ningún tipo de confianza en Alejandro Balde, el otro de los defensas que están sanos de cara al Clásico.

Alineación del Barcelona para el Clásico ante el Real Madrid

Once del Barça: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodri Hernández, Pedri González, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon / Karim Adeyemi.