Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 14:22h.

Ambiente relajado en el Barça antes del Clásico

Hansi Flick pasa de arbitrajes y analiza qué le quitó el Barça al Real Madrid con el fichaje de Rodri: "Hemos visto el impacto"

Compartir







El FC Barcelona no podrá contar finalmente con Jules Koundé para el Clásico tras la lesión sufrida en la visita ante el Real Betis el pasado fin de semana y que ya le hizo perderse el choque de Champions League en el Parque de los Príncipes. El francés se ha ausentado de la sesión de entrenamiento de este sábado antes de medirse al Real Madrid cargada de risas entre los culés demostrando la relajación de sus futbolistas... y hasta de Hansi Flick.

El entrenador alemán acostumbra a mostrar un rostro serio pero no ha podido evitar sonreír también con Pedri en una sesión en la que Fermín López o Lamine Yamal también han sido protagonistas de las bromas en la Ciudad Deportiva Sant Joan d'Espí. Lo puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia, con algunos de los momentos del último entrenamiento antes del Clásico.

Sobre el partido, Hansi Flick no ha querido hablar sobre arbitrajes pero sí lo hizo Fermín López en una entrevista este viernes para RTVE: "El discurso cansa un poco. No entramos en esas polémicas, nosotros estamos haciendo las cosas bien, ganando, jugando bien y transmitiendo unos valores que son los que representan al Barcelona. Tenemos que seguir nuestro camino y si ellos quieren traer ese discurso pues a veces les va bien para alejar la polémica o si estamos jugando bien entran en esa polémica. Nosotros no entramos y ya está".

Hansi Flick confirma la baja de Koundé y cómo está Dani Olmo

Sobre lo que sí habló Flick en sala de prensa este sábado fue sobre los lesionados confirmando la ausencia de Koundé: "Jules no estará mañana, no queremos arriesgar con él. No llega en el momento adecuado pero hay que aceptarlo".

También sobre Dani Olmo, lamentando esta lesión en un gran momento del egarense: "En el caso de Dani, estaba en un muy buen momento. Creo que estaba al 100%, en forma, como en la última temporada. No ha tenido mucha suerte. Ha sido una situación desafortunada, tal y como se lesionó además, pero hay que aceptarlo. Él no está contento con esta situación porque se va a perder muchos partidos y es la situación que es para nosotros. Pero bueno, también tenemos a Fermín y, con Dani, nos aportan gran calidad, pero lo vamos a echar de menos".