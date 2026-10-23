Pablo Sánchez 23 OCT 2026 - 20:48h.

Leo Messi declina hablar en los Premios Princesa de Asturias: ya se conoce el motivo

El club le dejó un bonito mensaje en sus redes sociales

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Leo Messi vive días idílicos en Oviedo, donde ha recibido este viernes el Premio Princesa de Asturias de manos del Rey de España. El futbolista argentino ha sido el centro de atención desde su llegada a tierras asturianas, con multitud de personas detrás suya para inmortalizar el momento y llevarse algún recuerdo imborrable. Messi, acompañado de su pareja Antonela Roccuzzo, ha recibido infinidad de mensajes de felicitación por este logro. El Barcelona no podía ser menos.

El Barça, el equipo que le vio crecer y forjarse como una de las grandes leyendas de este bendito deporte, quiso estar a su lado en este día tan importante y no tardó en publicar un mensaje de felicitación en sus redes sociales para un futbolista que es historia de la entidad.

El club blaugrana sacó pecho de la cantidad de años que ambas partes han ido de la mano y asegura que el vínculo que se generó desde pequeño es inseparable.

El mensaje del Barcelona en sus redes

"Felicidades, Leo Messi, por el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Un reconocimiento más que merecido a tu extraordinario talento, que ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo, convirtiéndote en un referente mundial del fútbol por tu excelencia, tu compromiso con el deporte y tu solidaridad.

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Una trayectoria llena de éxitos en la que el FC Barcelona ha sido una parte fundamental de tu vida y de tu historia. Un vínculo inseparable que forma parte del legado del Club y del que siempre será un orgullo que sigas formando parte".