Nico Paz toma el relevo de Leo Messi en Argentina con el Real Madrid atento a su precio

Lucas Gatti 11 OCT 2026 - 10:33h.

Nico Paz puede revalorizarse como el sustituto de Messi como '10' de Argentina

Nico Paz, entre Arsenal y Real Madrid: la decisión que puede cambiar su futuro

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La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina abrió un interrogante: ¿quién podrá tomar la posta de un futbolista que marcó una época y convirtió la camiseta número 10 en un símbolo? No hay un sucesor automático para el capitán, pero entre los nombres que invitan a mirar hacia el futuro aparece Nicolás Paz, el mediocampista ofensivo que ya empezó a construir su propio camino en el fútbol europeo.

Paz no necesita esconder la admiración que siente por Messi. Después de la despedida del capitán, el joven argentino se sinceró sobre el vínculo que construyó con él durante el Mundial y recordó el consejo que recibió de Leo. “Me acuerdo que en el partido que me tocó ser titular contra Jordania (en el Mundial); a lo mejor para él es una boludez, pero para mí significó mucho. Leo vino y me dijo que le metiera, que confiaba mucho en mí y que jugara sin miedo como lo hago en mi club”, contó el mediocampista.

Para un futbolista que creció observando al rosarino, compartir una convocatoria y poder escucharlo de cerca tuvo un valor que va más allá de lo futbolístico: fue la posibilidad de aprender de un referente al que convirtió en ídolo. “La primera vez que lo vi, me enamoré de su manera de jugar. Con mi padre (Pablo Paz) siempre hacíamos los cálculos para ver si me daba tiempo a llegar a compartir con él. Lo veíamos casi como imposible y al final Dios quiso que pudiera cumplir ese sueño. Por suerte, lo pude disfrutar”, había contado.

Ese mensaje adquiere un significado especial en un momento de transición para la Selección. La eventual sucesión de Messi no se resuelve con un número en la espalda ni con una comparación apresurada. La 10 representa una historia enorme, y quien la vista deberá hacerlo desde sus propias condiciones. En el caso de Nico Paz, la expectativa se apoya en su técnica, su capacidad para jugar entre líneas, la visión para encontrar pases y la personalidad para pedir la pelota en espacios reducidos.

La referencia a Messi, de todos modos, debe funcionar como inspiración y no como una carga. Paz tiene un recorrido por delante y deberá consolidarse con continuidad en su club y en la Selección. La Argentina tendrá que encontrar nuevas sociedades, repartir responsabilidades y construir una identidad que conserve sus principios sin pretender reproducir exactamente lo que hizo durante tantos años su capitán.

El Real Madrid, atento al futuro de Nico Paz

Mientras crece la expectativa por su futuro con la camiseta albiceleste, también sigue abierta una historia de mercado que conecta a Paz con el club en el que se formó. El Real Madrid mantiene una vía contractual para recuperarlo y cuenta con una opción de recompra fijada en 60 millones de euros. Según pudo averiguar ElDesmarque, esa cláusula alimenta la posibilidad de un regreso al conjunto español para la temporada 2027/28, aunque no equivale a una decisión tomada ni garantiza que el movimiento vaya a concretarse. “Hay posibilidades de que vuelva, pero con el Madrid nunca se sabe”, cuentan desde el entorno del futbolista de 22 años.

El entendimiento entre el Real Madrid, el Como y el futbolista contempla condiciones que permiten al club español conservar el control sobre una eventual vuelta. La existencia de ese mecanismo unilateral es central: el Madrid puede tener la posibilidad de activar la recompra bajo los términos pactados, mientras que la operación depende de que se cumplan las condiciones contractuales correspondientes. Por eso, más que dar por hecho un retorno, el dato señala que el club blanco no perdió del todo el vínculo deportivo con uno de sus talentos surgidos de su estructura.

Para Nico Paz, la etapa en Como representa una oportunidad para sumar minutos, asumir protagonismo y madurar en un contexto de primera división. Un eventual regreso a la Casa Blanca en 2027/28 supondría otro salto, con la exigencia de ganarse un lugar en una plantilla de máxima competencia. Antes deberá sostener su evolución y demostrar que puede convertir el potencial en rendimiento estable.

La historia de Paz se juega, entonces, en dos escenarios que se cruzan. En la Selección, la despedida de Messi deja una vacante emocional y futbolística que nadie puede llenar por sí solo; en Europa, el Real Madrid conserva una opción para volver a incorporarlo. Entre el consejo de su ídolo, el desafío de la camiseta argentina y la posibilidad de regresar a uno de los clubes más importantes del mundo, el talentoso mediocampista aparece como uno de los nombres a seguir en la próxima etapa del fútbol argentino.