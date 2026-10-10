Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 17:14h.

Mati Prats advierte a Mbappé de que tiene que cambiar su actitud

Casi 11 minutos de Mourinho hablando sólo de Kylian Mbappé que son imperdibles para cualquier madridista

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El Real Madrid regresa a LALIGA EA Sports este sábado con el partido ante el Villarreal que servirá como plebiscito en el Santiago Bernabéu para Kylian Mbappé después de sus actividades extradeportivas en este parón durante su proceso de recuperación. A pesar de que José Mourinho defendió al futbolista francés en la rueda de prensa de este viernes, en parte del madridismo hay enfado con el jugador y Mati Prats le ha dado un aviso. En su editorial de ElDesmarque de Cuatro, el presentador ha comparado los números del galo con los de Cristiano Ronaldo advirtiendo de que aún está a tiempo de ser leyenda merengue.