Pablo Sánchez 09 OCT 2026 - 10:31h.

Asegura que jugará de inicio frente al Villarreal

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José Mourinho atendió a los medios en la rueda de prensa previa a la vuelta de la competición doméstica. El Real Madrid se mide al Villarreal en medio del ruido generado por lo sucedido con Kylian Mbappé estos días atrás. Su comportamiento en medio de una lesión ha generado opiniones de todos los tipos y el portugués quiso dar su versión de los hechos.

Mourinho defendió el comportamiento de Mbappé, criticó la visión de la prensa sobre el francés y dio su opinión sobre la polémica generado con el famoso caso de la bicicleta y la discoteca. A su vez, el técnico aseguró que el atacante será de la partida en el encuentro frente al Villarreal.

La opinión de José Mourinho

El problema del City y Cristiano: "En las últimas semanas yo pensaba que teníais casos suficientes reales en el mundo del fútbol pero parece que no ha sido suficiente. Casos como el del City, la vieja historia que no os gusta mucho hablar, la difícil situación en mi país con Cristiano Ronaldo y su entrenador, tantos casos que podían alimentar vuestro trabajo pero no ha sido suficiente. El Madrid es el Madrid y siempre hay que sacar algo. Yo ya me esperaba que la primera preguna sería la única sobre datos reales. Un partido difícil, que se tiene que ganar. Ahí estamos".

Defensa a Mbappe: "Para mí un jugador es 24 horas al día. Ya lo he dicho y lo mantengo. Algo importante, negativo, que un jugador de fútbol haga a nivel privado tiene siempre alguna repercusión. Defiendo siempre que un jugador de fútbol será siempre un ser humano, un hombre capaz de equivocarse aquí y allá, pero tener siempre el sentido de la responsabilidad. Mbappe ha estado aquí, ha hecho diagnóstico, ha ido a un médico externo porque su rodilla tiene una historia que no se puede olvidar. Coincidencia total entre el diagnóstico del Madrid y el del médico externo. Plan de recuperación que vosotros no teneis que saber al detalle y después entramos en el campo de la búsqueda por problemas. No ha sido suficiente para vosotros los problemas que hemos tenido en el fútbol en general. Era una discoteca transformada para la semana de la moda en París, después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel de pequeñas casas donde cada casa tiene un par de bicis para ir a la zona central de restaurantes y zonas comunes, un hotel de tranquilidad. Después llegamos a casos menores del pobre Huijsen, que estaba parado delante de la casa de Pitarch antes de él ir a su casa. Estaba mandando un sms y pasó a ser un criminal que estaba en la autopista a 200 kilómetros por hora mandando un sms. Ridículos. Queréis una historia, o los la busco. Es la primera vez en 10 años que el Madrid llega a principios de octubre sin un jugador lesionado, los que están vienen de la temporada pasada".