El central del Real Madrid, en plena recuperación, ha compartido una foto de su pareja

Mbpapé, cronología de otra polémica innecesaria: lesión, París, ausencias, bicicleta y aterrizaje en pleno entrenamiento

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Éder Militao se une a la 'rebelión' de las bicicletas. Hace apenas unos días, en este largo parón de selecciones que parece no tener fin, José Mourinho admitió que un jugador "no puede montar en bicicleta" por riesgo a lesionarse o a sufrir alguna molestia. Inconsciente o no respecto a sus palabras, Kyian Mbappé subió hace unos días un vídeo montando en bici durante sus días de descanso en Suiza. Y ahora, el central del Real Madrid se ha unido a esta tendencia compartiendo una foto en Instagram.

"No puedes ir a esquiar a la montaña, no puedes montar en bicicleta. Si lo hace, incluso escondiéndose del club... No me importan tanto los contratos, sino de la imagen que das. Te caes de la bici y te puedes perder tres partidos, o incluso peor, te puedes partir una pierna. Puede que sólo te des un golpe, pero eso puede empeorar y alejarte de tu mejor nivel", dijo Mourinho hace apenas dos semanas en una entrevista.

El técnico madridista no cree que sea algo contractual, sino de sentido común y de compromiso con el club. No sólo por riesgo a lesionarse, sino porque puede sufrir algún golpe o alguna molestia que le impida estar a su mejor nivel físico en partidos posteriores.

Mbappé y Militao, en bicicleta

El caso es que Mbappé subió hace unos días una fotografía paseando en bicicleta por Suiza, aprovechando unos días de vacaciones que han estado envueltos en polémica. Se estaba recuperando de su lesión de rodilla y no acudió a Valdebebas durante los días anteriores. Además, aterrizó en Madrid el lunes una hora después de que sus compañeros empezaran el entrenamiento.

Lejos de apagarse la polémica, ahora ha sido Militao quien ha compartido una fotografía en bicicleta. Lo ha hecho a través de Instagram, en un vehículo eléctrico y, al parecer, por las calles de su barrio. Una publicación que se produce apenas tres días después de la polémica de su compañero Mbappé y, además, en medio también de la recuperación de su lesión, pues todavía no ha jugado ningún partido oficial este curso.