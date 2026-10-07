Redacción ElDesmarque Madrid, 07 OCT 2026 - 12:10h.

La cantante gaditana contó en el programa de Broncano cómo reaccionó al descubrir que el futbolista había 'posteado' una de sus canciones

Jude Bellingham, otra renovación que confirma el modelo inamovible del Real Madrid: acuerdo inminente

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Jude Bellingham fue protagonista de uno de los momentos más divertidos y virales de la visita de Judeline a La Revuelta. La cantante gaditana contó a David Broncano cómo reaccionó cuando descubrió que el centrocampista del Real Madrid había utilizado su canción 'BbY WOW' en una publicación en redes sociales. La conversación terminó derivando en una divertida confesión sobre un posible encuentro de la artista con el jugador inglés, que viene de realizar un gran parón internacional con su selección.

Judeline sobre un posible encuentro con Jude Bellingham

La artista, al ser preguntada por si había interactuado con alguna celebridad a raíz de su explosión musical, recordó que el centrocampista había compartido 'BbY WOW', su colaboración con Karol G y rusowsky, algo que le hizo especial ilusión. La canción, que salió hace dos meses, tuvo una enorme repercusión internacional, llegó al número uno mundial y cuenta con ochenta millones de visitas en YouTube.

Broncano aprovechó entonces para llevar la conversación hacia el futbolista del Real Madrid. Judeline siguió la broma e imaginó incluso cómo sería coincidir con él y hacerse una fotografía juntos. La cantante no ocultó su admiración por el centrocampista y reconoció entre risas que le resultaría difícil mantener la calma si tuviera que conocerle. "Yo creo que me cagaría encima. Me da ansiedad verle porque es tan guapo", dijo la artista.

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El parón internacional de Jude Bellingham con Inglaterra

En lo deportivo, el jugador del Real Madrid ha sido de lo más destacado de la selección inglesa en la primera ventana de la UEFA Nations League 2026-27. Los de Thomas Tuchel comenzaron el parón perdiendo ante España por 2-3 en Wembley, siendo Bellingham uno de los mejores de los 'Three Lions'. En el primer partido contra República Checa descansó disputando 19 minutos y ante Croacia fue uno de los protagonistas en la goleada por 7-0 ya que marcó un gol y repartió tres asistencias. Para cerrar el parón, Inglaterra obtuvo otro triunfo ante la República Checa, esta vez por 3-0 y el de Birmingham jugó 73 minutos.