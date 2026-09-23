Jude Bellingham, otra renovación que confirma el modelo inamovible del Real Madrid: acuerdo inminente

Alberto Cercós García 23 SEP 2026 - 20:52h.

El Real Madrid prepara una oferta de renovación para Jude Bellingham

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El Real Madrid sigue pensando en su futuro y ahora le toca a Jude Bellingham. El centrocampista inglés será, si nada se tuerce, el próximo gran nombre en estampar su firma en una renovación que el club ya tiene entre ceja y ceja. La información adelantada por el periodista Matteo Moretto en MARCA apunta a que las conversaciones están en marcha y que el acuerdo podría cerrarse incluso en las próximas semanas. La hoja de ruta madridista vuelve a ser cristalina: blindar a sus piezas diferenciales antes de que el calendario empiece a apretar y convertir su columna vertebral en un asunto de largo recorrido. El contrato actual del inglés expira en 2029, pero la intención es estirarlo hasta 2030 o 2031.

Jude Bellingham, una pieza importante en el Bernabéu

Bellingham llegó al Santiago Bernabéu en el verano de 2023 procedente del Borussia Dortmund y tardó muy poco en hacerse dueño de un papel protagonista. Su fútbol, su capacidad para pisar área, aparecer en los metros decisivos y asumir galones le han convertido en uno de los rostros del nuevo Madrid. No es casualidad que el club quiera actualizar ahora su contrato: el inglés representa presente, pero sobre todo futuro. Con 23 años, ya suma cinco títulos como madridista y continúa siendo una pieza central del proyecto, también en este inicio de temporada, en el que acumula tres goles y dos asistencias en ocho partidos oficiales según los datos del propio club.

La renovación encaja así en un modelo que en Valdebebas parece tener poco margen para las sorpresas: contratos largos para los futbolistas llamados a sostener al Real Madrid durante los próximos años. Bellingham se suma a una política en la que el club busca asegurarse de que sus grandes activos no entren en el mercado con la soga al cuello. Primero fue una pieza, después otra y ahora llega el turno del inglés. El mensaje es sencillo: el Madrid no quiere reconstruir cada verano, quiere mantener el esqueleto y seguir añadiendo piezas alrededor de otros nombres como Kylian Mbappé o Vinicius Junior. Y Jude, por edad, rendimiento y peso dentro del vestuario, es uno de los nombres que más claramente encajan en esa fotografía. Si las previsiones se cumplen, el anuncio será cuestión de tiempo y Bellingham quedará atado al Bernabéu más allá de su actual horizonte contractual.