David Torres 23 SEP 2026 - 18:50h.

Oficial Javier Aguirre: Los siete caminos que le condujeron al banquillo del Valencia CF

Aguirre: "Es por Silvia y sí es una adicción porque tengo 50 años en el fútbol"

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ValenciaJavier Aguirre ya está en camino hacia Valencia. El técnico mexicano atendió a los medios en el aeropuerto de México antes de embarcar rumbo a España para iniciar su nueva etapa al frente del Valencia CF, después de que el club hiciera oficial este miércoles su incorporación tras el acuerdo alcanzado con Braulio Vázquez. El nuevo entrenador blanquinegro pone así fin a los días de incertidumbre en el banquillo tras la salida de Carlos Corberán. Aguirre afronta el reto con tranquilidad y convencido de que todavía hay tiempo para cambiar la situación. Su regreso a LaLiga tiene además un componente especial después de haber dirigido durante 15 temporadas en España, una de las razones que, junto al arraigo familiar, le llevaron a decantarse por la propuesta valencianista pese a haber recibido otras ofertas. Así lo explicó al hablar de por qué eligió al Valencia antes de emprender el viaje.

El técnico mexicano también conoce ya algunos detalles del proyecto y llega con la intención de cerrar bien y hacerlo bien, consciente de que tiene por delante un reto importante.

¿Por qué decidió finalmente aceptar la propuesta del Valencia CF?

Pues mira, lo hablaba con Silvia. Estábamos ahí en el limbo entre dejarlo de una vez o seguir. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de distintos países, incluido México, pero al final decidimos por esta porque llevamos muchos años en España, tenemos ahí ya mucho arraigo, mis hijos quedaron ahí y tuve 15 temporadas. Entonces dijimos: va a ser un buen colofón para la carrera, para el final.

¿Qué supone para usted llegar a un club histórico como el Valencia?

La sensación es que es un histórico, el que te gusta. Yo creo que habla de un momento del equipo, es un equipo importantísimo, como bien dices, es un histórico y bueno, intentar esto, cerrar bien, hacerlo bien, creo que es una oportunidad que me llega en buen momento. Estoy muy tranquilo, estoy relajado, estoy muy ocupado en mí, en mi familia y voy a darlo todo, sí voy a darlo todo.

¿Es optimista pese a la situación del equipo?

Nunca se garantiza nada, pero es verdad que falta mucha Liga, faltan 31 partidos, más 90 puntos, por lo tanto creo yo, más el plantel como decía tu compañero, las ganas que tengo, hay muchos elementos para ser optimista.

¿Se ha hablado ya de cómo recuperar la estructura y la normalidad del Valencia CF?

Es un tema que lo hemos hablado, hace años que lo hemos hablado y estamos en ello, están trabajando en ello y estoy seguro de eso porque lo sé, estuve dentro de dos años y hay un trabajo para que esto vuelva a hacer lo que fue en su día, me consta que está están trabajando y armando una estructura para que en el corto plazo vuelva a la normalidad.

¿Ha hablado ya de posibles fichajes o de las necesidades de la plantilla?

En este momento apenas voy aterrizando, ya se acabó el Mercado de invierno, pero de momento voy a ver y a sentarme con Braulio que es el director deportivo, veremos que le hace falta el equipo, veremos cómo está el presupuesto y el Mercado y tomaremos decisiones, no puedo adelantar nada porque realmente hoy no tengo nada.

¿Qué le ha llevado a seguir vinculado al fútbol después de tantos años?

Es por Silvia y si es una adicción porque tengo 50 años en el Futbol.

¿Siente presión ante este nuevo reto en el Valencia CF?

Presión siempre hay en el mundo, ustedes tienen presión de venir temprano a ver este güey a ver que cómo viene pero presión todos tenemos y yo la tengo. Por supuesto, hoy voy a un equipo español, fuerte importante y voy a tratar de hacerlo bien, así he vivido durante 30 años en el Futbol.

¿Qué ha podido ver del equipo antes de llegar y qué sensaciones tiene?

De momento voy a ver que hay, voy a sentarme hablar, ya vi los partidos que han jugado y hay material de sobra para trabajar bien.

¿Qué le parece Peter Lim?

En Valencia no conozco al dueño pero seré como soy. He leído mucho sobre ello pero como soy, así seré. Si hay un problema lo digo, pero soy institucional y es un gran reto.

¿Qué cuerpo técnico lleva?

Toni Amor y Pol Lorente se van conmigo. Valencia tiene una gran estructura. Estoy tranquilo