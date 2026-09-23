Javier Aguirre, un viejoven que toma el relevo de Alfredo Di Stéfano: Peter Lim ya lleva 14

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ValenciaJavier Aguirre ya es el el entrenador de mayor edad en dirigir al Valencia CF. El técnico mexicano, que cuenta actualmente con 67 años, supera un récord histórico que permanecía vigente desde hace casi cuatro décadas y que estaba en poder de Alfredo Di Stéfano. El principio de acuerdo con Javier Aguirre supone también la llegada de un nuevo nombre a la historia del banquillo de Mestalla. En concreto, el número 66. Es el décimo cuarto con Peter Lim, una trituradora de proyectos y que, con Aguirre, hasta la fecha, ha realizado 19 cambios en el banquillo con él como máximo accionista, un dato que muestra la inestabilidad de la entidad. Aguirre firma por un año más otro opcional por objetivos y, a pesar de su edad, la energía y las ganas que transmitió en la negociación han sido claves para que Braulio Vázquez se decida por él.

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Aguirre toma el relevo de Di Stéfano

Aguirre toma el relevo de Di Stéfano, que hasta ahora era el técnico más veterano que había ocupado el banquillo valencianista. El argentino dirigió al equipo en la temporada 1987-88, cuando tenía 61 años. De esta forma, el mexicano eleva en seis años el récord de edad de un entrenador del Valencia CF, tal y como recordaba el periodista Paco Lloret.

Pero la llegada de Aguirre deja también otros datos históricos. El mexicano será el 66.º entrenador que dirige al Valencia CF en Primera División, una cifra que se alcanza porque Jimmy Elliott es el único técnico de la historia del club que dirigió al primer equipo sin hacerlo en la máxima categoría. Elliott estuvo al frente del conjunto valencianista únicamente en Segunda División durante la temporada 1928-29. La historia de los entrenadores del Valencia CF refleja esa particularidad en el listado histórico de técnicos.

El récord que todavía mantiene Di Stéfano

Precisamente Di Stéfano seguirá apareciendo en lo más alto de otra clasificación histórica del banquillo valencianista. El argentino es el entrenador que más partidos ha dirigido al Valencia CF, con 313 encuentros entre todas las competiciones, repartidos en sus diferentes etapas en el club.

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Es decir, Aguirre le arrebata ahora un récord de longevidad, pero Di Stéfano conserva el de partidos dirigidos. Sus 313 encuentros le mantienen en lo más alto de una clasificación que recoge la dimensión de su paso por el banquillo valencianista.

En el extremo contrario aparecen los entrenadores que tuvieron una presencia testimonial en el banquillo del primer equipo. Óscar Sánchez, Nico Estévez y Óscar Fernández se sentaron en el banquillo en dos ocasiones, todos ellos después de ejercer como técnicos interinos.

Aguirre, por tanto, aterriza en Mestalla con una doble condición histórica: será el entrenador más veterano que haya dirigido al Valencia y el número 66 que lo haga en Primera. Un nuevo capítulo para un banquillo por el que han pasado algunos