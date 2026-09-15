Óscar Sánchez, el 14º entrenador con Peter Lim, que lleva doce años al frente del club.

Quién le comunicó a Óscar Sánchez su fichaje, hasta cuándo estará y su pena por Corberán: "Es triste, me ayudó mucho"

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ValenciaEl técnico Óscar Sánchez se convertirá este martes en el sexagésimo quinto entrenador del Valencia, al dirigir este martes al equipo de Mestalla en la sexta jornada de LaLiga en el campo del Alavés. Es el décimotercer con Peter Lim, una trituradora de proyectos y que, con él, hasta la fecha, ha realizado 18 cambios en el banquillo con él como máximo accionista, un dato que muestra la inestabilidad de la entidad. Con todo, el murciano se convertirá en el entrenador número 13 de la era de Peter Lim en el Valencia CF, sabiendo que es interino y que el 14º está al caer.

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Interino, 65 entrenadores en la historia del club

Sánchez, actual entrenador del Valencia Mestalla, ocupará el cargo de primer entrenador de manera interina y hasta que la entidad contrate un nuevo técnico, tras haber destituido a Carlos Corberán este domingo después de que el equipo haya sumado solo un punto de los primeros quince en juego.

"Después de ser jugador, es verdad que no me llamaba mucho la atención entrenar, sobre todo los primeros años. Pero en los últimos empecé a preocuparme un poco más por el juego, por qué se hacían las cosas y por qué no. Tuve la suerte, cuando acababa de jugar, de ponerme de segundo entrenador con un grandísimo entrenador (José Manuel Aira) y aprendí mucho de él. He tenido también grandes entrenadores durante mi carrera. Me empezó a llamar la atención, le fui cogiendo gusto y ahora disfruto, vivo el fútbol con pasión y me encanta dedicarme a esto. A veces incluso lo disfruto más que cuando jugaba, que era un poco más de sufrimiento. Estoy encantado de dedicarme a esto", decía Óscar Sánchez en su presentación este lunes.

El murciano será el sexagésimo quinto técnico que dirige al equipo en Primera porque el inglés Jimmy Elliott ha sido el único entrenador que no ha estado al frente del equipo en la máxima categoría, porque lo hizo solo en Segunda en la campaña 1928-29.

La lista de entrenadores con más partidos al frente del Valencia la encabeza Alfredo Di Stefano, que acumuló 313 encuentros entre todas las competiciones. En el otro lado están Nico Estévez y Óscar Fernández, que se sentaron en el banquillo del primer equipo en dos ocasiones, tras ejercer de interinos.

Todos los entrenadores de la era Peter Lim

De todos ellos, 13 han sido en los últimos doce años. Un 21% en total. Desde ElDesmarque Valencia repasamos los entrenadores que ha tenido el Valencia CF durante el mandato de Peter Lim en el que ha habido ya dieciocho cambios de técnico:

1) Nuno Espirito Santo (2014-2015)

Tras la llegada de Peter Lim, su buen amigo Jorge Mendes movió sus hilos y Nuno a base de talonario consiguió clasificar al equipo para Champions League. Fue cesado por los malos resultados en LaLiga y Champions. El ejemplo de que venir del entorno de Lim no asegura nada. Lo cierto es que Nuno tuvo mayor inversión en fichajes que lo que permite la actual situación del club.

2) Gary Neville (2015-2016)

Seguramente el más polémico de los técnicos durante la era Meriton. Un entrenador completamente inexperto, así lo demostró en el terreno de juego y que consiguió del cargo gracias a su amistad con el dueño del Valencia CF. Fracaso.

3) Pako Ayestarán (2016)

Un nuevo caso de entrenador con una experiencia muy limitada para hacerse cargo de un club tan importante como es el Valencia CF. El vasco registró el peor récord histórico de derrotas consecutivas del club: seis consecutivas. Salvó las naves en la primera temporada pero, al comienzo de la segunda, terminó por estrellarse. Ahora, es integrante del cuerpo técnico de Emery en Inglaterra.

4) Cesare Prandelli (2016)

El técnico italiano tan solo dirigió al equipo en ocho partidos de los que fue capaz de ganar uno. El italiano sentía una gran falta de compromiso por parte de la plantilla y acabó dimitiendo frustrado tras la famosa rueda de prensa en la que sugirió a los jugadores de abandonar el equipo si no sentían la camiseta.

5) Voro Gónzalez (2016-2017, 2020, 2021 y 2023)

Voro llegó una vez más para salvar al equipo de una situación desastrosa, tras una temporada para el olvido el objetivo de la salvación llegó y con el la tranquilidad de la familia valencianista. Fue la transición en la época de Prandelli y, tras el cese de Celades, el hombre que trató sin éxito salvar la clasificación para Europa. En 2021, sustituyó a Gracia en la que fue su séptima etapa como técnico. Tras la marcha de Gattuso, volvió al cargo de forma interina antes de la contratación de Rubén Baraja.

6) Marcelino García Toral (2017-2019)

Con la llegada de Mateu Alemany al Valencia CF, Marcelino siempre fue la primera opción y los resultados le dieron la razón. Logró clasificar al equipo dos temporadas consecutivas para Champions League y cosechó ante el FC Barcelona la Copa del Rey en el año del Centenario Valencianista. Es el único entrenador de la era Meriton que no ha sido cesado por los resultados.

7) Albert Celades (2019-20)

El técnico andorrano del Valencia CF llegó con el difícil trabajo de hacer olvidar a Marcelino. Sin experiencia como técnico en clubes, logró clasificar al equipo para octavos de la Champions League siete años después como mayor mérito en su carrera. Por el contrario, recibió el apelativo de 'funcionario' por parte del presidente Anil Murthy, y demostró no estar capacitado para parar la sangría de goles en contra y los malos resultados a domicilio. Sus conflictos con el vestuario terminaron por acortar su presencia en el banquillo. No le duró a Lim la apuesta ni una temporada entera.

8) Javi Gracia (2020-21)

Javi Gracia fue el octavo entrenador del Valencia CF desde que Peter Lim se convirtió en el máximo accionista de la entidad. Fue, además, el undécimo cambio de banquillo con el singapurés al frente de un a una media de dos entrenadores por año, al magnate de Singapur los proyectos y la estabilidad no le duran, condenando al club una inestabilidad constante y a proyectos poco duraderos. El técnico navarro ya puso su cargo a disposición en octubre al sentirse engañado con la política de fichajes.

9) José Bordalás (2021-22)

José Bordalás Llegó con la ilusión de una persona que cumple el sueño de entrenar a un grande y se fue con la miel en los labios por haber estado a punto de ganar el primer título de su carrera. Durante el, se erigió casi como el único portavoz del club, lo que le costó algún que otro momento de alta tensión.

10) Gennaro Gattuso (2022-23)

La etapa de Gennaro Gattuso empezó con un equipo que deslumbraba y un estilo que gustaba. El paso de los meses hizo que se fuese desdibujando lo visto en las primeras jornadas de LaLiga hasta el punto de ganar solo un partido de los últimos 10 que dirigió en competición doméstica.

11) Rubén Baraja (2023-24)

Su llegada supuso reconectar a Mestalla con el equipo para conseguir la salvación en la 2022/23. La temporada siguiente, con un equipo de chavales apodado como la 'Quinta del Pipo' superó las expectativas y se quedó sin Europa por un mal tramo final en LALIGA. Esta caída continuó en la 2024/25 hasta el punto de ser cesado como el entrenador con más de 38 partidos dirigidos al Valencia CF con mayor porcentaje de derrotas.

12) Carlos Corberán (2024-2026)

Los dientes de sierra marcaron su trayectoria en el Valencia CF. Llegó en diciembre de 2024 y salvó al equipo. En la primera vuelta de la 2025-26 acabó en descenso, pero con fichajes terminó casi luchando por Europa. Con un sector de la afición en contra, sin fichajes y el vestuario sin limpiar, apenas ha durado cinco jornadas. Siendo colista