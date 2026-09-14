David Torres 14 SEP 2026 - 13:45h.

"Quiero que el equipo sea valiente, que intentemos ir a por el rival, que cuando nos toque sufrir suframos todos juntos y que cuando nos toque atacar intentemos hacer daño".

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ValenciaLa llegada de Óscar Sánchez al banquillo del Valencia CF trae consigo una declaración de intenciones sobre el césped. El nuevo técnico recupera para la visita al Alavés a Guido Rodríguez y Luis Rioja, dos piezas importantes para imprimir personalidad a un equipo que necesita reaccionar. Sánchez tiene claro el camino: intensidad, valentía, verticalidad y ambición, conceptos que quiere trasladar desde el Mestalla al primer equipo desde el primer día.

Las bajas

"En cuanto a las bajas, Rioja va a ir convocado. Guido también. Creo que del otro día está fuera por lesión César Tárrega. El resto, tenemos la incorporación de Guido y Rioja, que están con muchas ganas y se ven bien. Vendrán y ya valoraremos si juegan o no", ha explicado Óscar Sánchez. También está disponible Justin De Haas.

Por tanto, en el dique seco se quedan Umar Sadiq, Mouctar Diakhaby, José Copete, Dimitri Foulquier y los dos lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López.

Asi juegan los equipos de Óscar Sánchez

Óscar Sánchez tiene claro el sello que quiere imprimir al Valencia CF: "Quiero que el equipo sea valiente, que intentemos ir a por el rival, que cuando nos toque sufrir suframos todos juntos y que cuando nos toque atacar intentemos hacer daño". El nuevo técnico también quiere que sus jugadores transmitan "pasión, ilusión" y que sus ideas no queden condicionadas en exceso por el rival.

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Sobre sus cuatro conceptos —intensidad, valentía, verticalidad y ambición—, Sánchez no contempla renunciar a ellos por el salto a Primera: "La idea es llevar mis ideas a cabo y se pueden hacer en cualquier categoría". El entrenador apuesta por aprovechar el trabajo realizado por el anterior cuerpo técnico y darle su sello: "Como el equipo tiene trabajo, se trata de implementar lo bien que se han hecho también las cosas y darle nuestro sello". Y lanza un mensaje de confianza en su plantilla: "Estoy convencido de que la idea que teníamos en juvenil o en Mestalla se puede llevar a cabo perfectamente en Primera".