David Torres 13 SEP 2026 - 13:39h.

Carlos Corberán sigue entrenando a falta de más novedades sobre su futuro

El gesto de Guido Rodríguez como capitán del Valencia CF en Sevilla

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Valencia"Guido se ha forzado a entrenar porque quiere estar mañana, pero el tiempo que ha pasado no permite que tenga el alta, pero incluso él está dispuesto a jugar así. Pero no lo voy a permitir porque me importa que se recuperen y que la plantilla gane efectivos", decía Carlos Corberán poco antes de que Guido se subiera al avión para estar con sus compañeros en Sevilla, en un gesto que confirma por qué ha sido elegido por el vestuario para ser el que porte el brazalete cuando no esté Gayà.

El argentino lo intentó, pero los médicos lo pararon -bastante hay con tener nueve lesionados en plantilla- pero para Vitoria no se lo pierde. Con o sin Corberán, aunque no hay novedades al respecto al mediodía del domingo, el caso es que el pivote ha trabajado con el grupo en Paterna y, salvo giro inesperado, será de la partida en Mendizorrotza. El técnico, que ha estado en Paterna con aparente absoluta normalidad a falta de novedades sobre su futuro, debe decidir ahora si está para ayudar desde el principio o no.

Refuerzos clave: Guido y otro

En la situación actual, cualquier refuerzo es clave, pero comprobar como Guido Rodríguez y Justin De Haas, que hoy también ha completado la sesión de entrenamiento en Paterna, son vitales para apuntalar un equipo que cuenta con casi una decena de lesionados. Luis Rioja, el tercer futbolista que está a punto de abandonar la enfermería sólo realizó parte de la sesión de entrenamiento.

Fuera de cualquier posibilidad de subirse al avión de este lunes están Sadiq Umar, Moucktar Diakhaby, Dimitri Foulquier, el último lesionado en Vitoria, César Tárrega, y los dos lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López.

El equipo se entrenará este lunes por última vez antes de viajar a Vitoria por la tarde para jugar el martes a las 20 horas contra los de Quique Sánchez Flores.