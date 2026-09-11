David Torres 11 SEP 2026 - 21:42h.

César Tárrega cayó en el minuto 20, de nuevo hay 9 lesionados en el Valencia

Alineaciones confirmadas del Sevilla FC y el Valencia CF en la jornada 5 de LALIGA

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ValenciaEl Valencia CF se ha quedado casi sin centrales. Así, sin matices. El drama que ya se intuía tras la lesión de Mouctar Diakhaby ha terminado por explotar en el Sánchez-Pizjuán: César Tárrega cayó lesionado en el minuto 20 del Sevilla-Valencia CF y dejó a Carlos Corberán con un problema que va mucho más allá de un partido y que desnuda la planificación deportiva. Otra lesión muscular. Otro central al suelo. Otra bofetada para una planificación deportiva que ya estaba cogida con alfileres. Ya han caído cuatro zagueros y, en total, ha tenido el equipo diez lesionados en las primeras cinco jornadas.

Tárrega era el único central específico del primer equipo que quedaba sano después de que José Copete y Justin De Haas hubieran caído lesionados y Diakhaby se sumara después a la enfermería. La lesión de Diakhaby ya había dejado al Valencia con la defensa cogida con alfileres, pero lo ocurrido en Sevilla lleva aquella alarma directamente al terreno de la emergencia.

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De Haas vuelve, pero todavía no está al cien por cien

La situación tiene todavía más ironía. Justin De Haas ha regresado a la convocatoria, pero lo hace después de una lesión importante y todavía sin estar al cien por cien. El neerlandés ha tenido que volver a escena antes de lo deseable porque el Valencia se ha quedado sin alternativas.

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El propio regreso de De Haas se produjo después de varias semanas apartado por lesión, en un contexto en el que la enfermería defensiva ya había obligado a Corberán a hacer malabares. Y ahora el malabarista se ha quedado, de nuevo, sin pelotas.

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Iker Córdoba, otra vez al rescate

La consecuencia es inmediata: Iker Córdoba ha tenido que entrar en el partido. El canterano, que ya tuvo que debutar ante el Barcelona precisamente por la lesión de Diakhaby, vuelve a aparecer en un escenario de máxima exigencia.

No es una casualidad. Es la consecuencia de haber llegado a este punto con una plantilla que no tenía suficientes garantías en el centro de la defensa.

El Valencia ya había señalado durante el mercado la necesidad de reforzar esa posición y la planificación del verano contemplaba la llegada de un central de garantías. No llegó ese refuerzo que podía haber dado profundidad a la zaga.

Ahora llegan las lesiones y la realidad se vuelve brutal.

Un problema anunciado que ya es una tragedia: nueve bajas

Primero fue Copete. Después De Haas. Luego Diakhaby. Y ahora Tárrega. Cuatro centrales golpeados directa o indirectamente por las lesiones y un canterano obligado a apagar incendios en Primera División.

La lesión de Diakhaby ya había sido auténtico torpedo contra la planificación deportiva del Valencia. El parte médico confirmó posteriormente su lesión en el aductor largo, con un posible periodo de baja de más de un mes. Pero nadie podía imaginar que solo unos días después también iba a caer Tárrega, situación que agrava la situación en la zaga. Ahora mismo, quedan en pie Íker Córdoba, De Haas, que sale de lesión y Pepelu, que no es zaguero. Ahora mismo son baja Guido Rodríguez, Sadiq Umar, José Copete, Rioja, Foulquier, Tárrega y los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós.