David Torres 07 SEP 2026 - 17:45h.

El Valencia CF ya tiene nueve lesionados tras cuatro jornadas de LALIGA

Diakhaby revienta y fuerza el estreno de Íker Córdoba

Compartir







ValenciaMouctar Diakhaby enciende las alarmas en el Valencia CF. El central terminó lesionado ante el Barcelona y las primeras exploraciones apuntan a una lesión muscular en el aductor. El club le realizará nuevas pruebas entre lunes y martes para conocer el alcance exacto y descartar una recaída.

El Valencia CF está pendiente de Mouctar Diakhaby, que terminó lesionado el domingo ante el Barcelona y que podría convertirse en la novena baja de Carlos Corberán. El central tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 63 después de llegar al límite físico y ser sustituido por Íker Córdoba, que hizo su debut con el primer equipo. La primera exploración médica apunta a una lesión muscular en el aductor, aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo. El Valencia tiene previsto realizarle nuevas pruebas entre este lunes y el martes para determinar el alcance exacto de la dolencia y, sobre todo, descartar que se trate de una recaída o de una lesión de mayor consideración. Antes del miércoles no habrá, por tanto, parte médico.

En el peor escenario, podría estar alrededor de un mes de baja y no reaparecer hasta después del próximo parón de selecciones. La enfermería de Carlos Corberán, mientras tanto, ya suma nueve futbolistas lesionados.

PUEDE INTERESARTE Ron Gourlay y Kiat Lim todavía no se han dado cuenta de lo que nos molesta de Peter Lim

Diakhaby, entre algodones y con el temor a una recaída

La preocupación en el club es evidente. Diakhaby apenas había podido tener continuidad desde su grave lesión de rodilla y el historial reciente de problemas musculares obliga a extremar la cautela. De confirmarse una lesión muscular de cierta entidad, el periodo estimado de baja podría rondar un mes, lo que situaría su regreso hacia mediados de octubre, después del próximo parón de selecciones.

La situación resulta especialmente delicada porque Corberán había diseñado durante el verano un plan específico para dosificar los minutos del central, pero las numerosas bajas en defensa terminaron acelerando su vuelta a la competición.

PUEDE INTERESARTE El epitafio del divorcio entre la afición che y el club: el autobús escoltado y saliendo por la puerta de atrás

Nueve lesionados para Corberán tras solo cuatro jornadas

La posible baja de Diakhaby agrava todavía más el problema del Valencia. Corberán tendría ya nueve futbolistas lesionados: José Copete, Justin De Haas, Guido Rodríguez, Dimitri Foulquier, Luis Rioja, Umar Sadiq y el propio Diakhaby; además de los dos lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López.

El equipo ya llegó al duelo ante el Barcelona con ocho bajas, una situación que había obligado al técnico a completar la convocatoria con jugadores del filial. Ahora, el Valencia queda pendiente de las pruebas de Diakhaby. El lunes y el martes serán claves para confirmar la la lesión muscular que podría tenerlo fuera más de un mes.