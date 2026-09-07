David Torres 07 SEP 2026 - 09:09h.

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ValenciaLa afición del Valencia CF protestó, antes, durante y después del del duro correctivo que le endosó el FC Barcelona a su equipo. Los seguidores valencianistas ya no saben qué hacer para recuperar su club, para que el conjunto de Mestalla les vuelva a hacer sentirse orgullosos. Un punto de doce, una goleada histórica en su casa y en el último año del estadio es un trago complicado y difícil de tragar. ¿Y lo peor? No ven que nada cambie. Cada año es peor y el riesgo de descenso cada vez es más acuciante.

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Encuesta entre la afición del Valencia CF: "Lo quiero tanto que me tengo que ir, ahí no puedo estar"

El Chiringuito de Mediaset, que en el plató ya emitió su juicio sobre la situación del Valencia CF; ha querido sondear la opinión de la afición. A pie de calle, José Álvarez Haya preguntaba a los seguidores che sobre la situación cuando, a partir del minuto 75 (Ya con 0-3 en el marcador) empezaban a abandonar el campo resignados por la situación que ven en el club.

"Al final lo de siempre hacen lo que les da la gana y aquí los que tragamos mierda cada fin de semana somos nosotros", comentaba un aficionado joven. "Hasta que volvamos a llegar a lo que éramos, bueno, me moriré antes", explicaba con resignación el siguiente encuestado.

"La vergüenza de este año es... Es que estamos muy mal. Este año es el que bajamos"; "Esto es una mierda, esto es una podredumbre"; "Es una vergüenza", comenta un seguidor sin palabras.

"Como la directiva no se vaya, este equipo se va a la mierda, a segunda. Estrenamos el estadio en segunda", aseguraba con sorna un aficionado che visiblemente afectado como el resto.

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Y es que, ante la pregunta ¿cómo te encuentras? la decepción se dibujaba en los rostros de los encuestados: "Lo tienes que ver, no hay.. Es que no hay nada. Vienes aquí y el Barcelona porque ha jugado al trantrán... Si te tiene que meter 12, te mete 12.

"Y mi hijo me mira y me dice papá.... y yo le digo a mi hijo que es que esto no es el Valencia"

"Y mi hijo me mira y me dice papá.... y yo le digo a mi hijo que es que esto no es el Valencia. Le he dicho a mi hijo, 'en el quinto no vamos', es que no sabíamos qué decir ya"

"Llevamos años, estamos cansados. Hago ciento y pico kilómetros desde la provincia de Castellón y llevo cuatro o cinco años que ya veo que esto se vaya a menos", explica con resignación un seguidor. Otro señala al entrenador. "Hoy mismo que se vaya a Corberán. Hoy mismo, en la vida he visto una humillación como la de hoy", afirma con la camiseta nueva azul.

"Como la directiva no se vaya, este equipo se va a la mierda, a segunda. Estrenamos el estadio en segunda"

De todos los encuestados, el último llega al corazón. "Pues estoy muy jodido. Soy de los viejos aquí. Tengo malicia nada más por la impotencia. Eso no me lo puedo quitar nadie, pero yo mira si quiero Valencia, que me voy, yo no puedo estar ahí dentro. No lo entiendo, esto no lo entiendo", asegura. El periodista le pregunta si a usted le afecta, obviamente, el Valencia y dice, emocionado y casi con lágrimas en los ojos: "Mucho. Valencia lo llevo en el corazón."

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