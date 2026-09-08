El Valencia CF cierra un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y deja vendido a Corberán

Diakhaby se rompió ante el Barça por forzar ante la falta de efectivos

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Si la lesión de Sadiq dejó al Valencia CF romo en ataque, la de Diakhaby lleva un camino similar. El Valencia CF buscaba un central de jerarquía en el último día de mercado de fichajes y la lesión de Mouctar Diakhaby convierte aquella necesidad en una emergencia. El central franco-guineano vuelve a caer y deja a Carlos Corberán con la defensa cogida con alfileres, una situación que ya preocupaba antes del cierre del mercado y que ahora se ha agravado de forma dramática. La lesión de Diakhaby obliga al Valencia a volver a mirar a su enfermería.

Diakhaby pidió el cambio en el minuto 63 del partido ante el Barcelona después de sentir problemas musculares. Corberán tuvo que recurrir al canterano Íker Córdoba, que debutó con el primer equipo esta temporada en unas circunstancias especialmente delicadas.

Un problema que ya se sospechaba

La cuestión es que el Valencia ya sabía que necesitaba reforzar el centro de la defensa y no lo hizo. El último día de mercado, el club manejaba como posibilidad la llegada de un central de jerarquía, un futbolista con experiencia y capacidad para elevar el nivel de la zaga. La prioridad terminó siendo el delantero, pero la alternativa defensiva quedó aparcada y tampoco llegó el delantero, a pesar de que se permitió salir a André Almeida y quedaron dos fichas libres. "El plan para el último día es estar listo tras firmar a Harvey Elliott. Estábamos al límite del Fair Play financiero y abiertos a las salidas", dijo Gourlay

Ahora esa decisión adquiere otra dimensión. José Copete y Justin De Haas están lesionados, mientras que Diakhaby se suma a una enfermería que deja a César Tárrega como único central sano del primer equipo. De Haas, de hecho, ya sufrió una lesión importante que le apartó varias semanas y convirtió el regreso de Diakhaby en una necesidad mucho mayor de la inicialmente prevista.

Tárrega, Arnau e Íker Córdoba

El escenario obliga a Corberán a hacer equilibrios. Tárrega es el único central específico disponible, mientras que Arnau Martínez puede actuar en esa posición. El fichaje procedente del Girona ofrece una solución de emergencia, aunque su llegada estaba planteada también para aportar alternativas en otras zonas de la defensa.

Y aparece Íker Córdoba. El canterano ya tuvo que entrar contra el Barcelona por Diakhaby y ahora podría convertirse en una pieza habitual de las convocatorias mientras se prolongue la plaga de lesiones.

No es una situación nueva para el Valencia. La zaga ya sufrió durante la temporada pasada una situación límite que llevó al club a acelerar la búsqueda de un central. El Valencia ya vivió una emergencia defensiva que obligó a buscar un central con urgencia.

La lesión que desnuda la planificación

La lesión de Diakhaby no puede analizarse únicamente como un infortunio. Es el tipo de contratiempo que una plantilla debe estar preparada para absorber, especialmente cuando el historial físico del futbolista obligaba a extremar las precauciones. Se sabía que Diakhaby podía romperse. El propio Valencia había diseñado un plan para dosificar su regreso después de siete meses fuera, pero las lesiones de otros centrales obligaron a acelerar sus plazos. Ante el Barcelona, llegó hasta el minuto 63. Ahora vuelve a parar.

El problema ya no es únicamente quién sustituye a Diakhaby. El problema es que el Valencia sospechaba que necesitaba otro central y decidió que podía esperar. La lesión ha convertido aquella carencia en una emergencia y deja a Corberán ante un escenario especialmente delicado: tres centrales fuera y una plantilla que, apenas cuatro jornadas después de comenzar LaLiga, vuelve a mirar de frente a las consecuencias de una planificación escasa.