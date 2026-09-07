El Barça de Flick vuelve a humillar al Valencia CF de Corberán: 24 goles después, peor derrota en Mestalla y peor arranque de la década

Le endosó la mayor derrota como local en Mestalla

Peter Lim aquí tienes tu obra: El Barcelona ridiculiza al Valencia en Mestalla (0-5)

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ValenciaEl Valencia de Carlos Corberán sigue en caída libre volvió a ver aumentado su balance de goles recibidos ante el Barcelona de Hansi Flick tras la derrota por 0-5 de este domingo en Mestalla, la mayor como local en toda la historia del estadio, una goleada que eleva a 24 los goles en contra ante el equipo culé y deja en cuatro los goles a favor en los cinco partidos en los que el valenciano y el alemán ocupaban el banquillo.

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La pesadilla comenzó hace un año

La serie comenzó en la jornada 21 de la temporada 2024-25, cuando el Barcelona se impuso por un contundente 7-1. Apenas unos días después, ambos equipos volvieron a cruzarse en los cuartos de final de la Copa del Rey, con otra goleada azulgrana, esta vez por 0-5, y la temporada siguiente volvió a dejar un amplio resultado con un 6-0 en Liga en la cuarta jornada.

Pero el 0-5 de la cuarta jornada de la actual temporada ha vuelto a demostrar que Flick tiene tomada la medida a Carlos Corberán. En total, en los cinco partidos dirigidos por el técnico valencianista ante el conjunto azulgrana, el balance es de cuatro derrotas y una victoria, con 24 goles recibidos y solo cuatro marcados.

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Una excepción y un precedente con Baraja

La única excepción en esta racha se produjo en la última jornada de la pasada 2025-26, cuando el Valencia logró imponerse por 3-1 en Mestalla ante un Barcelona que afrontaba el encuentro después de varios días de celebraciones por la conquista del título de Liga.

La única derrota del Valencia ante el Barcelona en la era Flick que no tuvo a Corberán en el banquillo fue precisamente la primera. En la jornada inaugural de la temporada 2024-25, Rubén Baraja todavía dirigía al equipo de Mestalla y el Barcelona se impuso por la mínima, por un 1-2.

Aquel resultado fue la derrota menos abultada del Valencia ante el conjunto azulgrana desde la llegada del técnico alemán.

El peor arranque de la década

El Valencia de Carlos Corberán solo ha sumado un punto en las cuatro primeras jornadas de LaLiga y ha igualado así su peor inicio de las últimas diez temporadas, el de la campaña 2024-25, cuando también acumuló un único punto y ocupaba la última posición de la clasificación con Rubén Baraja al frente del equipo. Para encontrar un comienzo todavía peor hay que remontarse a la temporada 2016-17, cuando el equipo dirigido entonces por Pako Ayestarán no sumó ningún punto en las cuatro primeras jornadas. (Las tres con Peter Lim al frente de la entidad)

Desde entonces, el equipo valencianista había conseguido evitar un arranque con un solo punto o menos hasta la campaña 2024-25. En la temporada 2017-18, el Valencia era noveno con seis puntos al término de la cuarta jornada; en la 2018-19 ocupaba la decimoctava posición con tres puntos y en la 2019-20 era decimotercero con cuatro.