Sevilla y Alavés fuera y Real Sociedad en casa marcarán el futuro del entrenador

Septiembre pondrá a prueba al Valencia CF de Corberán y a una plantilla cogida con alfileres

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ValenciaEn el Valencia CF no hay tiempos de cambio a pesar del inicio del equipo con un punto de doce posibles... Al menos a corto plazo pero la confianza en el técnico Carlos Corberán no es eterna. O gana partidos, o saldrá del club a pesar de estar recién renovado. Es la ley del fútbol que ni Kiat Lim, ni Gourlay pueden obviar siempre. El 0-5 fue un aldabonazo más contra la directiva, el equipo y el entrenador, señalado por la afición durante muchos momentos del partido. La grada le pide que se marche, que dimita, porque sabe que la confianza del club la tiene.

Septiembre clave, Ron Gourlay lo respaldó

Estaba claro que septiembre iba a poner a prueba a Carlos Corberán y a una plantilla cogida con alfileres, y la primera piedra en el camino ha hecho tropezarse de forma tan estrepitosa que, de nuevo, el técnico valencianista vuelve a estar cuestionado. Ron Gourlay lo respaldó el pasado jueves: "Carlos es la persona adecuada para llevar este proyecto adelante. El entrenador tiene todo el apoyo del club, del propietario y el mío. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto y los fundamentos de esta política dar confianza y estabilidad. Ha sido un inicio complicado, pero estamos convencidos que vamos a revertir la situación", aseguró antes de que el Barça le metiera 0-5 a su equipo con Kiat Lim como espectador de excepción.

El plazo

Y el plazo y el tiempo no cambian. O bueno, sí, al equipo le quedan tres partidos en un exigente mes de septiembre en el que el calendario le medirá al Sevilla y al Deportivo Alavés a domicilio y a la Real Sociedad en Mestalla después de haber sumado únicamente un punto en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, una situación que le ha llevado a ser colista. Y Carlos Corberán, como anunciaba la Cadena COPE, no es eterno.

Después de estos partidos llega un parón en el que el Valencia CF podrá analizar de nuevo los resultados y ver el rendimiento de una plantilla cogida con alfileres por falta de refuerzos y bajas muy sensibles como Sadiq, Guido, Copete o ahora Diakhaby; pero sin resultados, ni el propio Corberán se ve aguantando.

Corberán se siente fuerte, pero entiende las críticas

Es una situación que nos deja a todos tocados, pero es una situación que tampoco nos deja hundidos, en el sentido de que es una situación difícil, que vamos a transitar unidos, que vamos a mirarla con mucha sinceridad, con mucha honestidad y como equipo vamos a buscar soluciones para darle la vuelta a este momento, un momento difícil, un momento de cierta decepción, en el que aceptamos cualquier tipo de crítica hacia nosotros, sobre todo yo como entrenador, porque la afición inicia la temporada con un nivel de ilusión muy grande y yo como entrenador no he conseguido que nosotros como equipo podamos darle esa ilusión o ese nivel que queremos darle a nuestra afición, por lo tanto un momento de dificultad, un momento duro que nos toca transitar a nosotros juntos buscando las soluciones para poder cambiar la dinámica de esto.