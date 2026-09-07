El Valencia CF de Lim sigue en caída libre: Dos datos que amenazan ensucian la despedida de Mestalla

Unos dos mil valencianistas protestan tras el Valencia-Barça y esperan a los jugadores a la salida de Mestalla

Ya es el peor inicio ofensivo en LALIGA y el peor comienzo en Mestalla en el año de su despedida

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ValenciaEl Valencia CF ha firmado tras su derrota ante el Barcelona el peor inicio ofensivo de temporada de toda su historia. Cuatro jornadas, un solo gol a favor y ocho en contra. Parece que el enésimo proyecto que encabeza Peter Lim, esta vez a través de Kiat Lim y Ron Gourlay, está condenado al fracaso más rotundo y a luchar por evitar el descenso desde el principio. Un mercado de fichajes incompleto que señala a la directiva y deja vendido al entrenador Corberán, tuvo su cumplida respuesta este domingo en Mestalla, donde la afición protestó antes, durante y después del partido haciendo saber a los dirigentes que quieren despedir su templo con dignidad, pero el equipo y el cuerpo técnico, consecuencia de una mala gestión y de una escasa inversión, están en la dirección opuesta. Peter Lim lo ha vuelto a hacer y ya firma un comienzo histórico para mal.

El peor arranque goleador de su historia

El Valencia, que fue goleado este domingo por 0-5 ante el Barcelona en Mestalla en Liga, tan solo suma un gol a favor en las primeras cuatro jornadas del campeonato lo que supone el peor arranque goleador de su historia. La única diana conseguida hasta el momento fue la que anotó el delantero nigeriano Umar Sadiq en la derrota ante el Deportivo en Riazor por 3-1 en la tercera jornada.

Los otros tres compromisos disputados, todos ellos en Mestalla, se han saldado con un cero en el marcador valencianista, ya que firmó un empate sin goles ante el Celta (0-0), sufrió una derrota por la mínima contra el Betis (0-1) y la goleada frente al Barcelona (0-5). De esta manera, el equipo dirigido por Carlos Corberán supera el que hasta ahora era el peor registro histórico y que se situaba en dos goles en sus cuatro primeros partidos. Ese balance se había producido hasta en cuatro ocasiones a lo largo de la historia. (2015-16, con Nuno en el banquillo; 1997-198, 1969-1970 y 1959-1960)

Los datos que señalan al entrenador y al equipo

Nunca antes el conjunto valencianista había llegado a este punto del campeonato con un registro ofensivo tan pobre ni con una diferencia de goles de -8. Y el desastre tiene como escenario el Mestalla que afronta su última temporada; tal y como recuerda Fran Martínez (@laligaendirecto en X). Y es que, el Valencia únicamente ha sido capaz de marcar un gol en las cuatro primeras jornadas de LaLiga, un registro inédito en sus 107 años de historia. La derrota ante el Barcelona agrava además una dinámica que ya había encendido todas las alarmas tras los tropiezos frente al Celta, el Betis y el Deportivo. La paciencia de Mestalla ya había empezado a resquebrajarse tras la derrota ante el Betis,

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El 0-5 del Barça añade otro capítulo negro. Ya es la peor derrota del Valencia en Mestalla en toda su historia en cualquier competición, igualando el 0-5 ante el Real Madrid en Liga en 2013 y el mismo resultado frente al Barcelona en la Copa del Rey de 2025 y es que, el Barcelona ridiculizó al Valencia en Mestalla en una tarde para olvidar y las dos llevan la firma de Carlos Corberán y de esta plantilla.

No es el peor arranque por puntos, por poco

No obstante, el equipo de Carlos Corberán, que suma un punto de doce posibles, no vive su peor arranque en cuanto a puntos, dado que suma uno y en tres ocasiones no logró ninguno en estos primeros cuatro encuentros. El arranque liguero actual es el peor a nivel anotador pero no a lo que a puntos se refiere ya que hasta en otras tres ocasiones no había sumado ningún punto al término de la cuarta jornada.

La última vez que esto sucedió fue en la campaña 2016-2017 pero anteriormente también había ocurrido en las temporadas 1999-2000 y 1997-1998.

El último año de Mestalla de la mano Peter Lim da miedo

Y todo sucede en el último año de Mestalla, el estadio que el valencianismo adora y que dejará para trasladarse al Nou Mestalla. El coliseo valencianista afronta su última temporada después de más de un siglo de historia y los actuales gestores parecen dispuestos a humillarlo en su adiós.

Y es que, el Valencia de Peter Lim, ahora con Kiat Lim al frente, amenaza con despedirse de su casa de la peor manera posible. Un equipo sin gol, goleado y enfrentado a su afición como pudo comprobar un Kiat Lim que vivió una tarde para olvidar, con Mestalla pitándole a su proyecto y a su padre.

El Barça, la pesadilla de Corberán: "Una carnicería"

El caso es que el Barça se ha convertido en la principal pesadilla del Valencia CF de Corberán: 24 goles en contra favor, sólo cuatro en contra. Ahora, como dice Misterchip es una carnicería