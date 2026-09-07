Mou lo hace todo: el técnico no ha parado en la sesión previa al partido contra el Inter de Milán

Fran Duarte Madrid, 07 SEP 2026 - 11:50h.

José Mourinho se ha mostrado muy activo en el entrenamiento antes del duelo contra el Inter de Milán y ha controlado de primera mano toda la sesión

Las cinco opciones de José Mourinho ante el gran problema del Real Madrid para la Champions

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El técnico del Real Madrid no quiere ningún susto en el estreno del equipo en la Champions League. Después de su primera derrota el pasado viernes contra el Real Betis, han llegado las primeras críticas al estilo de Mou y el portugués sabe que lo mejor para cambiar el discurso es volver cuanto antes al camino de las victorias y el buen juego. Por eso se ha mostrado muy activo en el último entrenamiento antes del enfrentamiento contra el Inter de Milán este martes y ha estado toda la sesión controlandolo todo de primera mano. Incluso se ha encargado de colocar las picas o los conos para los ejercicios de sus jugadores, teniendo todo medido al milímetro. Las cámaras de ElDesmarque han captado cómo Mou iba colocando todo lo necesario para el entrenamiento mientras los jugadores terminaban de calentar. Puedes verlo en el vídeo superior.