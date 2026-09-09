David Torres 09 SEP 2026 - 18:30h.

Se rompe el adductor largo

Alerta Diakhaby: se teme una recaída que atiborra la enfermería del Valencia CF

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ValenciaSe confirmaron los peores presagios con Mouctar Diakhaby. Las molestias que le obligaron a abandonar antes de tiempo el Valencia-Barça ya tienen nombre y apellidos: Lesión en el adductor largo de su pierna izquierda. Su baja, que desnuda la planificación deportiva del club, deja el centro de la defensa en cuadro.

El central franco-guineano pidió el cambio en el minuto 63 de partido con problemas musculares y tuvo que ser sustituido por el canterano Iker Córdoba, ya que el equipo solo tiene a César Tárrega sano del primer equipo tras las lesiones de José Copete y Justin de Haas, aunque Arnau Martínez también puede actuar como central.

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El parte médico de Mouctar Diakhaby

El parte médico de Diakhaby dice lo siguiente: "Tras las pruebas efectuadas en los últimos días el jugador Mouctar Diakhaby presenta una lesión en el adductor largo de su pierna izquierda, sufrida en el partido ante el FC Barcelona en el Camp de Mestalla.

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El central valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo".