La enésima revolución del Valencia CF ha durado 20 meses: Vuelta a Sevilla como colista

La derrota del Barça vuelve a dejar al Valencia CF colista 20 meses después

El Valencia CF de Lim sigue en caída libre: Dos datos que amenazan ensucian la despedida de Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF de Carlos Corberán solo ha sumado un punto en las cuatro primeras jornadas de LaLiga y ha igualado así su peor inicio de las últimas diez temporadas, el de la campaña 2024-25, cuando también acumuló un único punto y ocupaba la última posición de la clasificación con Rubén Baraja al frente del equipo. La derrota contra el Barça han provocado que sea colista de LALIGA EASPORTS, el último, volviendo al punto de partida cuando el club inició su última revolución. El Valencia, con un punto en su casillero, es colista de LaLiga tras acabar la cuarta jornada del campeonato, una posición que no ocupaba desde enero de 2025, hace casi veinte meses, justo cuando Carlos Corberán acababa de ser nombrado nuevo entrenador del conjunto de Mestalla.

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Kiat Lim, Corberán y Gourlay

En aquella ocasión Kiat Lim ya había tomado los galones en la entidad (aunque fue nombrado presidente en marzo). Meses después, con el equipo salvado tras una primera reacción con Carlos Corberán, empezó la enésima revolución con Peter Lim. Se nombró a Gourlay (Mayo de 2025) y hubo la promesa pública y privada de propósito de enmienda... que ha quedado en nada. En este mercado de fichajes se renovó al entrenador, cuestionado por una primera vuelta de pavor y una segunda de Champions, pero ni se le hizo la limpieza del vestuario que precisaba ni llegaron todos los fichajes que se esperaba.

Además, lesiones como las de Sadiq o Mouctar Diakhaby son un torpedo contra la línea de flotación de la planificación deportiva. El cuerpo técnico pidió un delantero y un central de jerarquía hasta el último día e mercado, sin suerte, y ahora lo está pagando.

Y es que, en este arranque liguero, el equipo de Carlos Corberán ha empatado con el Celta (0-0) y ha perdido con el Betis (0-1), el Deportivo de A Coruña (3-1) y el Barcelona (0-5).

Corberán lo cogió como colista en Sevilla, como ahora

La última vez que el Valencia ocupó el 'farolillo rojo' de la clasificación fue tras la décimo novena jornada de la campaña 2024-25. En ese momento, su actual técnico, Carlos Corberán, se acaba de hacer cargo del equipo tras la destitución de Rubén Baraja

En esa jornada, el empate que sacó en el campo del Sevilla el 11 de enero no le permitió abandonar de la última plaza, algo que sí hizo unos días después al imponerse a la Real Sociedad en Mestalla. Aquel fue el primer triunfo de Corberán, que había debutado en una derrota ante el Real Madrid en un partido aplazado de la duodécima jornada el 3 de enero (1-2).

Han pasado algo más de 600 días y, aunque desde entonces ha estado unas cuantas veces en zona de descenso, nunca había vuelto a la última posición de la clasificación

Desde entonces, han pasado algo más de 600 días y, aunque desde entonces ha estado unas cuantas veces en zona de descenso, nunca había vuelto a la última posición de la clasificación. De nuevo el Valencia CF de Kiat Lim, Gourlay y Carlos Corberán va a Sevilla obligado a ganar, 20 meses después, pero con la afición más quemada, sin margen de error y tras la enésima promesa incumplida.