David Torres Valencia, 08 SEP 2026 - 13:23h.

"No debería haberlo dicho, es una falta de respeto, pero tiene razón"

Rodri Hernández, pillado criticando al Valencia CF de Corberán tras la ovación de Mestalla: "Son malísimos"

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"No debería haberlo dicho, es una falta de respeto, pero tiene razón", opina en términos generales la afición del Valencia CF sobre las palabras de Rodri en las que, entre sorprendido y alucinado, comentaba con Cubarsi en el bajísimo nivel del conjunto de Mestalla, que salió goleado ante el FC Barcelona en la última jornada de LALIGA.

Rodri, después de haber sido sustituido, tras haber cometido un posible penalti sobre Danjuma y habiendo lesionado de forma involuntaria a Eric García, fue cazado por las cámaras de El Día Después de Movistar Plus comentando con Cubarsi el choque y a su rival. En varias ocasiones se le aprecia decir"Son muy malos, tío"; "Son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?", le pregunta a Pau Cubarsí. "Quedaron a poco de Europa", le responde el joven campeón del mundo. "Tú, es que no han pasado del centro del campo, ¿eh? en la segunda parte", comenta para zanjar el tema.

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La afición del Valencia CF se moja sobre las palabras de Rodri

Sus palabras se han hecho virales, todo el mundo habla de ellas en Valencia este martes y ElDesmarque ha salido a la calle para ver qué opina la afición del Valencia CF sobre sus palabras. ¿Qué le parecen? ¿Tiene razón? ¿Te molestan? ¿Debería haberlo dicho?

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Las opiniones son diversas entre los aficionados encuestados "Tampoco hay que sacarla así mucho de contexto y es una realidad también lo que dice, que a nadie le gusta escuchar palabras malas de su club y menos aún de un jugador de otro equipo, pero bueno, lo que he dicho antes que es algo que me parece bastante normal", asegura uno. Los hay también que piensan que "falta el respeto a los jugadores y a la afición. Pues que tiene toda la razón, les tiene que afectar a ellos, como deportistas y competidores, a mí es que tiene toda la razón, es que no te puedo decir más", explica una seguidora resignada.

"Yo le doy la razón porque soy del Valencia hasta las trancas y yo creo que a todos los valencianistas nos duele lo que está pasando con el Valencia"

También hay para Peter Lim, Gourlay...

"Yo le doy la razón porque soy del Valencia hasta las trancas y yo creo que a todos los valencianistas nos duele lo que está pasando con el Valencia, el dueño no invierte, estamos fatal y necesitamos un cambio, pero ya. Y Rodri, oye, el mejor mediocentro del mundo, hay que respetarle lo que dice", concluye este seguidor con la camiseta del Sporting aunque se declara che.

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"Pues que son la realidad y que se los tenía que haber dicho a Ron Gourlay a la cara, tan satisfecho que está de su gran mercado", comenta con sorna a las puertas de Mestalla. Y es que la realidad del Valencia CF es la que es, aseguran la mayoría. "Me parece que siendo valencianista en parte tiene razón. No me parece bien, aunque igualmente sí que las entiendo, ya que pues la realidad del Valencia ahora mismo no está a la altura, pero vamos, me parece un poco feo, pero las entiendo"

Y es que en el fondo, la hinchada cree que "Rodri tiene razón, es lo que se vio en el campo y es lo que el mismo rival tuvo la sensación, la sensación que tuvimos todos".

Y para los jugadores y el entrenador: "Necesitamos un cambio"

"Lo entiendo, me indigna un poco, es la planificación deportiva que se ha hecho este año. Pues la verdad es que no son muy acertadas como futbolista, porque yo la verdad es que no opinaría de otros futbolistas. La verdad es que lo que pensamos todos los valencianistas, no lo dijo ni burlándose ni faltando el respeto al valencianismo, pero sí que es verdad que lo que pensamos todos es que el nivel del equipo ha bajado muchísimo y necesitamos un cambio"; excusan por las formas.

"También me parece que es una realidad a día de hoy, creo que no pelean, no creo que tenga que ver con la calidad de los jugadores, sino con la implicación con el club, creo que no hay implicación, que no hay respuesta por parte del entrenador ni por parte de la directiva. Sí, porque no me parece que se esté burlando, me parece que está haciendo un comentario de un juego y me parece totalmente correcto. Pues por muy balón de oro y capital de la selección española, me parece una falta de respeto y compañerismo hacia los demás jugadores Muy mal, fatal", concluye Juan.