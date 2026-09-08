David Torres 08 SEP 2026 - 09:09h.

Estuvo en todas: en la lesión de Eric García, en las críticas al Valencia CF y en un posible penalti

Rodri Hernández, pillado criticando al Valencia CF de Corberán tras la ovación de Mestalla: "Son malísimos"

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ValenciaRodri, protagonizó un viral durante el partido que el FC Barcelona disputó ante el Valencia en el estadio de Mestalla, cuando las cámaras del programa El Día Después, de Movistar Plus, captaron una conversación en la que comentaba con Pau Cubarsí el nivel del Valencia CF “Son muy malos” tras ser sustituido y mientras ambos estaban en el banquillo. El encuentro, correspondiente a la liga española, terminó con un contundente 0-5 a favor del conjunto azulgrana. El comentario, lógicamente, molestó a muchos aficionados aunque la mayoría entiende que tenía razón: el Valencia CF de Peter Lim no da la talla.

Rodri pudo ser expulsado

Con todo, el flamante campeón del mundo fue protagonista por más cosas. En el partido en su estreno como titular con el Barça estuvo implicado involuntariamente en la lesión de Eric García, fue elogiado por Hansi Flick y Pedri pero, además, ahora se sabe que pudo no haber acabado el partido.

Trae a colación el asunto la cuenta especializada Archivo VAR, que rescatando imágenes de la retransmisión explica que el centrocampista se lanza contra el delantero Arnaut Danjuma antes de que ejecute el remate y que es "penalti y roja".

Antes de ver esta toma, un experto arbitral como Iturralde González, daba su versión en Carrusel Deportivo. "Es más una disputa, le mete el cuerpo por detrás", asegura y explica que "Nunca puede ser de VAR; es una jugada que el árbitro en el campo considera que es penalti, te pita penalti y VAR no te va a decir tampoco que no lo sea, pero nunca puede ser de VAR y es una de árbitro. Lo que pasa es que le mete el cuerpo en lugar del corazón", dice.

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En esta toma de Archivo VAR se puede calibrar mejor la acción que le pudo costar la expulsión y un penalti al FC Barcelona, muy superior al Valencia CF (le ganó 0-5), pero que en ese momento iba 0-2 y podría haberse quedado con un jugador menos.