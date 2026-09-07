Fran Fuentes 07 SEP 2026 - 22:27h.

El capitán de la selección española, sorprendido por el mal juego del conjunto valencianista: "No han pasado del medio campo"

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El Valencia CF cayó goleado frente al FC Barcelona, dejando una mala imagen sobre el césped de Mestalla y poniendo en la cuerda floja a Carlos Corberán, quien no está siendo capaz de hacer jugar al equipo después de que el pasado curso quedaran en novena posición y con opciones de jugar en Europa. Una imagen que sorprendió incluso en el conjunto rival, y es que una de las figuras barcelonistas ha sido cazado criticando duramente al conjunto valencianista, poniendo en duda su nivel. El protagonista de dichas palabras ha sido Rodri Hernández, campeón del mundo con España y fichaje de relumbrón de los de Hansi Flick este verano.

Y es que ni siquiera la ovación de Mestalla al futbolista al ser sustituido privó al jugador de poner en entredicho el nivel del Valencia CF. Después del cambio y de ser aplaudido por el estadio de Mestalla, se sentó en el banquillo junto a Pau Cubarsí. Y, según reflejan las cámaras de 'El Día Después' de Movistar Plus, criticó al conjunto valencianista: "Muy flojos. Son muy flojos estos, ¿eh? Pf, muy flojos", comentaba con su compañero.

Una apreciación en la que insistió en repetidas ocasiones: "Son muy malos, tío", comenta, justo antes de darse cuenta y taparse la boca con la toalla. Sin embargo, siguió insistiendo: "Son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?", le pregunta a Pau Cubarsí. "Quedaron a poco de Europa", le responde el central, ante la incredulidad del '16' que se quedó con la boca abierta. "Tú, es que no han pasado del centro del campo, ¿eh? en la segunda parte", comenta, sorprendido.

Unas palabras que, seguramente, no gusten nada en el seno del valencianismo, que reconoció la labor de Rodri Hernández como capitán de la Selección Española al ganar el Mundial dedicándole una ovación al ser sustituido en la segunda mitad.