David Torres Valencia, 07 SEP 2026 - 14:14h.

André Almeida ya debutó ante el Rayo Vallecano con derrota: “Soy mediocentro, no mediapunta"

André Almeida encuentra salida en el último momento: se marcha cedido al Racing de Santander y el Valencia CF cobra

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El Valencia alcanzó un acuerdo con el Racing de Santander para la cesión del centrocampista portugués André Almeida durante la presente temporada al club cántabro en su regreso a Primera División. El centrocampista, que debutó este fin de semana contra el Rayo Vallecano con una derrota, ha sido presentado hoy ante los medios de comunicación y, como no podía ser de otra forma, se ha acordado del Valencia CF: "Llevaba cuatro años en el Valencia CF y necesitaba un cambio para mi cabeza. Lo he pasado mal en los últimos tres años allí y necesitaba jugar más. Sentirme importante. Apareció esta oportunidad y le dijo a mi agente que me gustaría venir aquí. Estoy motivado y en València no conseguía estar feliz y aquí espero hacerlo jugando en mi posición", aseguró

André Almeida también comentó las siguientes cuestiones:

¿Cómo ve al Valencia CF?

"La situación en Valencia es complicada. Porque la historia de Valencia es muy grande, es un club muy grande. Y cuando miro al club, yo he estado ahí cuatro años y la situación que hemos pasado es complicada, obviamente. Pero al mismo tiempo, si no hay apoyo al equipo, es complicado estar en el campo, en Mestalla, en tu ciudad y no sentir el apoyo de la afición. Yo solo deseo lo mejor para Valencia.

¿Qué posición juega?

En Valencia tal vez ha sido un error tener al 10 en la espalda, porque la gente piensa que soy un mediapunta, un bando, un jugador ofensivo. Pero no, yo siempre he sido un mediocentro. Me gusta jugar al fútbol y voy a mejorar todo lo que pueda”

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¿Le acopla el estilo de juego del Racing de Santander?

El estilo de juego del Racing es muy bueno para mi, de calidad y espacios cortos. Todos tenemos esa calidad en el centro del campo y quiero volver a disfrutar del fútbol, competir y conseguir los objetivos”