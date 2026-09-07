David Torres 07 SEP 2026 - 13:13h.

"Entiendo a la afición. Los resultados no están saliendo. Queda mucho y lo vamos a sacar", decía Arnau Martínez

Ron Gourlay y Kiat Lim todavía no se han dado cuenta de lo que nos molesta de Peter Lim

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ValenciaLa afición del Valencia CF, el entrenador Carlos Corberán y la prensa ha emitido su juicio sobre el enésimo proyecto de Peter Lim, pero toca escuchar a los protagonistas que han perpetrado la derrota contra el Barça

Tras la dura derrota del Valencia CF contra el FC Barcelona, ningún futbolista del club compareció en zona mixta, pero dos sí dieron la cara. Uno, Arnau Martínez, que atendió a Movistar Plus, la operadora que daba el partido, y Arnaut Danjuma que atendió a los medios oficiales del club. "El futbol es mucho más que solo 'meter huevos'. Hay muchas cosas que tenemos que hacer para hacer ese 'click' que nos cambie y hacer disfrutar a los aficionados. Sabemos que es duro para ellos, también para nosotros. Hay que afrontarlo y cambiarlo lo más rápido posible", decía el Neerlandés que no veía la forma de salvar la situación.

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"Hay maneras de perder y estoy hay que cambiarlo"

"En los momentos así es difícil decirlo porque nosotros ahora mismo tenemos mucho dolor y la realidad es que el Club está sufriendo mucho tiempo. Es algo que cuesta cambiar y no podemos cambiarlo rápido y hay que tener paciencia y es difícil tener paciencia en los momentos duros. Pero la historia del Valencia CF es un club grande. La afición siempre nos ha apoyado, hoy también y nos va a seguir apoyando. Podemos perder, pero hay maneras de perder. Tenemos que encontrar la solución lo más rápido posible", repitió Arnaut

"Lo vamos a sacar"

"Contra un gran equipo como el FC Barcelona te puede pasar esto, nos ha pasado pero estoy convencido que este equipo nosotros le vamos a dar la vuelta a la situación", decía poco antes Arnau Martínez, el penúltimo en llegar al vestuario y al que le tocó dar la cara.

"Es complicado. Entiendo a la afición. Los resultados no están saliendo. Queda mucho y lo vamos a sacar", sentenció