Peter Lim reaparece en Johor con Valencia en pie de guerra y el día en que bate su récord fuera de Europa

David Torres 08 SEP 2026 - 13:03h.

El Príncipe de Johor quiso comprarle el Valencia CF a Peter Lim

Peter Lim aquí tienes tu obra: El Barcelona ridiculiza al Valencia en Mestalla (0-5)

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ValenciaMientras en Valencia la afición está en pie de guerra y su hijo Kiat Lim tuvo que soportar en el palco todas las protestas antes, durante y después del partido y la goleada contra el Barça, el máximo accionista parece ajeno a culaquier realidad.

Mientras el Valencia de Carlos Corberán solo ha sumado un punto en las cuatro primeras jornadas de LaLiga y ha igualado así su peor inicio de las últimas diez temporadas, el de la campaña 2024-25, cuando también acumuló un único punto y ocupaba la última posición de la clasificación con Rubén Baraja al frente del equipo, como ahora, Peter Lim se ha dedicado a ver la Supercopa de Polo de Johor junto a su inseparable amigo el multimillonario Príncipe que ya flirteó con la posibilidad de comprarle el Valencia CF.

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El Valencia CF lejos de Europa y Peter Lim lejos de su club

Y mientras Lim posa sonriente con Tunku Ismail, el Valencia CF celebra una triste efeméride, un hito. Hoy se cumple el período más largo del club fuera de Europa. 2373 días (y los que se alargarán) sin que el club del que Peter Lim es máximo accionista se codee con los mejores del Viejo Continente. Y, no contento con ello, ahora también va mal en LALIGA. De hecho, para encontrar un comienzo todavía peor hay que remontarse a la temporada 2016-17, cuando el equipo dirigido entonces por Pako Ayestarán no sumó ningún punto en las cuatro primeras jornadas. Ya era Peter Lim máximo accionista.

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De hecho, Lim ha estado siete años sin pisar Valencia. Esta primavera vino después de no haber visitado su club desde 2019. En aquella ocasión también presenció su último partido en Mestalla en directo (diciembre). Desde entonces ha mantenido al Valencia CF con respiración asistida, casi sin inversión y, por tanto, al borde del descenso.