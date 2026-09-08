Hoy es el día en el que Lim firma el segundo hito más negro en la historia del Valencia CF: bate su récord fuera de Europa

Peter Lim aquí tienes tu obra: El Barcelona ridiculiza al Valencia en Mestalla (0-5)

Desde el 10 de marzo de 2020 fuera de la élite

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ValenciaTras la debacle del Valencia ante el Barcelona, igualando la peor derrota como local en la historia del Valencia CF, siguen las malas noticias con Peter Lim al frente del club, pero hoy no es un día más.

Después del fatídico descenso a Segunda División en 1986 el de hoy puede ser el segundo día más negro en la historia del club. Hoy, martes 8 de septiembre de 2026, se cumplen 2373 días desde que el Valencia CF disputó su último partido en Europa. Es su récord histórico fuera de la élite. Desde que en 1961 comenzó a competir en Europa nunca había estado tanto tiempo fuera. Desde aquel 10 de marzo de 2020 en el que el Atalanta goleó al Valencia CF 3-4 con el estadio vacío por culpa de la pandemia, ningún partido de competición oficial en Mestalla o fuera han disputado los valencianistas. Es, sin duda, el mayor aldabonazo que puede definir la gestión de Peter Lim.

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Esta es la obra del máximo accionista de Singapur, que ha cedido la presidencia a su hijo Kiat Lim, y que, desde hace años tiene abandonada la entidad en modo de subsistencia, sólo aspirando a que se acabe el Nou Mestalla y poder vender el club con el equipo en Primera pero lejos de la ambición histórica de la entidad, que llegó a ser el mejor club del mundo en 2004. Aquel fatídico 2020, el Valencia, tras cargarse a Marcelino y un proyecto ganador con Mateu Alemany, puso a Celades, venció al Ajax en diciembre (penúltimo partido que había visto Lim en directo al Valencia, pues después se tiró siete años sin venir a la ciudad hasta esta campaña).

En todo caso es, sin duda, un nuevo récord negativo para Peter Lim que firmará ya su octava temporada sin entrar en Europa desde que hace doce años se convirtiera en máximo accionista de la entidad. De ellas, las siete últimas de forma consecutiva, tres luchando casi hasta el final por evitar el descenso y esta lleva camino.

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La decadencia con Peter Lim

El club no había dejado de entrar en Europa en una sola temporada desde 1998 y hasta 2015, mientras que desde 2015 se ha quedado fuera hasta en ocho ocasiones.

La actual racha fuera de Europa asciende a 2.373 días, igualando su peor registro. La racha más negativa fuera de Europa hasta la fecha la vivió el Valencia CF en el pasado siglo cuando entre 1983 y 1989 y con un descenso a Segunda División de por medio, pasó 2.373 días sin jugar Europa, con lo que superó la de 1972 a 1978 (2.135 días) y la de 1993 a 1996 (1.043). Con el agravante, además, de que no eran años en los que, como este, se clasificaban hasta siete u ocho equipos para Europa.

Una racha que, al menos, se alargará hasta el Nou Mestalla y que, al paso que va el equipo, podría prolongarse otra temporada más.