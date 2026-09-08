El uno por uno del Betis y las notas contra el Lille en Champions

Álvaro Borrego 08 SEP 2026 - 22:56h.

Los verdiblancos remontan gracias a los goles de Bartra (x2) y Parrott y se estrenan por la puerta grande

En directo, el Lille - Betis de Champions: ¡Troy Parrott da la vuelta al partido! (2-3)

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El Real Betis regresa a la Champions League por la puerta grande. Salió a buscarlo. Salió a morder. Ha salido a ganar. Qué ejercicio de valentía. No bajó los brazos. No le temblaron las piernas. Le golpearon y se levantó. Le golpearon y remontó. Este conjunto verdiblanco es un señor equipo. Un doblete de Marc Bartra y uno más de Troy Parrott obraron la remontada contra el Lille, brindando a los hispalenses sus primeros tres puntos en esta Liga de Campeones. Y lo mejor es que todavía tiene margen de mejora.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Lille.

Álvaro Valles (4): Dos tiros, dos goles. Poco pudo hacer en ambos, pero no tuvo más trabajo (aunque sí mucho sufrimiento en el tramo final). El Lille no disparó más.

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Bellerín (5): Tan vulnerable atrás como sacrificado arriba. Estos errores en Europa se pagan caro. Se desentendió de su marca y dejó libre de marca a Ueda para el 1-0. Le dio demasiadas facilidades. En fase ofensiva dio mucho oxígeno al ataque, brindando siempre una opción de pase y llegando constantemente hasta la línea de fondo. Su partido lo aprueba su sensacional acción en el tercer gol.

Bartra (9): Soberbio. Sensacional. Imperial. Seis contribuciones defensivas. Cinco despejes. Cinco duelos. Con los dos de hoy es el máximo goleador histórico del club en la Champions (sin contar la previa). Ya es el máximo goleador del Betis esta temporada.

Natan (6): Cuatro contribuciones defensivas. 100% de entradas ganadas. Dos despejes. 100% de duelos por el suelo ganados. Además provocó la expulsión de Mbappé.

Junior Firpo (3): Sigue estando lejos de lo que se exige en un Betis de Champions. El principal talón de Aquiles del equipo. El Lille lo detectó y volcó todo el peligro por su banda. A día de hoy está a años luz de discutirle la titularidad a Fran García.

Facundo Bernal (6): Su puesta en escena en el torneo más prestigioso del mundo no pudo ser mejor. No le temblaron las piernas y, en solitario, logró sostener el entramado defensivo del equipo, aunque se sigue mostrando impreciso a la hora de tomar riesgos. Le faltó algo de fuerza en el cuerpo a cuerpo, pero hay que recordar que apenas lleva un par de meses en Europa.

Fornals (7): Sigue siendo el alma máter de este Betis. Todo un derroche de sacrificio.

Isco (5): No está para este ritmo, al menos hasta que no recupere su plenitud física, y eso se nota en el equipo, aunque su calidad sigue siendo diferencia. Un chispazo le bastó para 'regalarle' a Bartra un caramelo preciso para el 2-2.

Riquelme (6): Tiene una actitud diferente y eso se transmite en el campo. Con mayor o menor acierto, no se arruga, la pida e intenta marcar diferencias. Asistió a Parrott para el 2-3.

Antony (5): A fogonazos. Sigue siendo el único capaz de romper líneas o marcar diferencias a través del desborde, arrastrando siempre al menos dos rivales, pero le falta una pizca de acierto, tanto de cara a gol como en la toma de decisiones. De un robo suyo nació la jugada del 2-3.

Troy Parrott (8): Qué delantero ha firmado el Betis. Cómo se mueve, cómo entiende el juego. Dos goles en cinco días.

Suplentes

Fidalgo (-): Trabajo, presión alta y entrega, pero muy poco con balón.

Marc Roca (5): Con confianza será importantísimo esta temporada. Conoce este tipo de contextos y no le tiemblan las piernas.

Deossa (6): Salvó un par de balones importantes en defensa.

Fran García (5): Fue entrar y darle mayor seguridad a la banda, que no es poco.

Valentín Gómez (8): La mejor acción defensiva del partido. Se hizo grande ante Giroud. Absolutamente providencial para negarle el gol en el 82'.