Barça y Real Madrid, los únicos españoles que entrarían en el top 8

Los diez mandamientos del nuevo arbitraje de la Champions League

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La UEFA Champions League está de vuelta. La máxima competición a nivel de clubes echa a rodar este mismo martes con cinco equipos españoles en liza: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal CF y Real Betis. Como suele ser habitual, el 'superordenador' de Opta ha realizado sus predicciones de cara a la Fase Liga. Unas predicciones que colocan al Arsenal FC como líder y que, a su vez, dejaría directamente eliminados a dos equipos de LaLiga.

Según la predicción de Opta, el Barça y el Real Madrid apuntan a meterse en el top 8, por lo que accederían directamente a octavos de final. El cuadro azulgrana quedaría cuarto con una proyección de 14,6 puntos y un 8,6% de probabilidades de ser campeón, mientras que el equipo blanco quedaría en sexto lugar con 13,6 puntos y tiene un 4,2% de opciones de levantar el título.

Por contra, sorprende que Opta coloca al Atlético de Madrid en la posición 22ª con una proyección de sólo 9,6 puntos, por detrás de clubes como el Bodo/Glimt o el Stuttgart, que serán sus rivales, y apenas un 0,4% de opciones de ser campeón. En caso de cumplirse, el cuadro colchonero tendría que medirse ante uno de los cocos en el playoff de dieciseisavos.

Pero la predicción es aún peor para el Villarreal CF y el Real Betis, a quienes da por eliminados, aunque muy cerca de la 24ª posición. Los groguets, en 26ª posición y con una proyección de 9,4 puntos; y los verdiblancos, en 28ª posición con 9,2 puntos.

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La clasificación de la Champions League, según Driblab

Arsenal: 16,5 puntos. Bayern: 16,4 puntos. Manchester City: 15,2 puntos. Barcelona: 14,6 puntos. Liverpool: 14,5 puntos. Real Madrid: 13,9 puntos. PSG: 13,8 puntos. Inter: 13,7 puntos. Manchester United: 13,2 puntos. Aston Villa: 12,2 puntos. Roma: 12,2 puntos. Stuttgart: 12,1 puntos. Borussia Dortmund: 12,1 puntos. Sporting CP: 11,6 puntos. Como: 11,3 puntos. PSV: 11,3 puntos. Oporto: 11,3 puntos. Bodo/Glimt: 10,8 puntos. Brujas: 10,6 puntos. Leipzig: 10,1 puntos. Nápoles: 10,1 puntos. Atlético de Madrid: 9,8 puntos. Fenerbahce: 9,7 puntos. Lille: 9,6 puntos. Lens: 9,4 puntos. Villarreal: 9,4 puntos. Slavia Praga: 9,2 puntos. Real Betis: 9,2 puntos. Galatasaray: 9,1 puntos. AEK Atenas: 8,8 puntos. Viking: 8,7 puntos. LASK: 8,3 puntos. Feyenoord: 7,7 puntos. Shakhtar: 7,2 puntos. Sabah: 6 puntos. Slovan Bratislava: 6 puntos.

La predicción completa de Opta, en este enlace.

Cómo funciona la Fase Liga de la Champions League

Cabe recordar que, con este nuevo sistema, los ocho primeros acceden directamente a octavos de final, mientras que del 9º al 24º disputarán un playoff de dieciseisavos. Además, los dos primeros clasificados tendrán siempre a su favor el factor campo en todas las eliminatorias hasta la final. Por contra, del 25º al 36º quedan directamente eliminados.

Según esta predicción de Opta, se necesitarían al menos 13 puntos para alcanzar el top 8, pero lo cierto es que la realidad numérica de las dos últimas temporadas, ya con este formato, arrojan una puntuación mayor. En enero 2026, el octavo clasificado fue el Manchester City con 16 puntos; y en enero de 2025, el octavo fue el Aston Villa, también con 16 puntos.

Algo más ajustada prometer estar la tabla para meterse entre los 24 mejores y obtener billete, como mínimo, al playoff. El pasado curso, el 24º fue el Benfica con 9 puntos y -2 en diferencia de goles, empatado a puntos con otros cuatro clubes más; la temporada anterior, el 24ª fue el Brujas con 11 puntos y -4 en la diferencia de goles.