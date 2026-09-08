Los nominados al Balón de Oro 2026: todos los jugadores, categorías y fecha de la ceremonia

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 SEP 2026 - 16:42h.

La gala se celebrará el lunes 26 de octubre en Paris con muchos españoles entre los favoritos

Matías Palacios no tiene dudas con el Balón de Oro: "Se lo van a dar merecidamente a Leo Messi"

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La gala del Balón de Oro 2026 se celebrará el 26 de octubre en Londres, en una edición especial por el 70º aniversario del premio. Los nominados se han conocido hoy martes 8 de septiembre y podrás verlos en este artículo. El ganador y la ganadora serán elegido por un jurado internacional de periodistas especializados y cada votante deberá ordenar a diez futbolistas y repartir 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. La valoración se basa en tres criterios: rendimiento individual y carácter decisivo, éxitos colectivos y títulos, y comportamiento, clase y juego limpio.

Las 30 jugadoras nominadas al Balón de Oro femenino

Selma Bacha.

Barbra Banda

Klara Buhl.

Esmee Brugts.

Mariona Caldentey.

Scarlett Camberos.

Kerstin Casparij.

Temwa Chawinga.

Cata Coll.

Melchie Dumornay.

Caroline Graham Hansen.

Alex Greenwood.

Patri Guijarro.

Pernille Harder.

Yui Hasegawa.

Rose Lavelle.

Mapi León.

Lorena.

Melvine Malard.

Manaka Matsukubo.

Vivianne Miedema.

Ewa Pajor.

Claudia Pina.

Alexia Putellas.

Wendie Renard.

Alessia Russo.

Khadija Shaw.

Momoko Tanikawa.

Caroline Weir.

Tessa Wullaert.

Los 30 jugadores nominados al Balón de Oro masculino

Jude Bellingham.

Pau Cubarsí.

Marc Cucurella.

Ousmane Dembélé.

Luis Díaz.

Bruno Fernandes.

Erling Haaland.

Gabriel.

Harry Kane.

Achraf Hakimi.

Lamine Yamal.

Khvicha Kvaratskhelia.

Marquinhos.

Sadio Mané.

Lautaro Martínez.

Kylian Mbappé.

Nuno Mendes.

Leo Messi.

Michael Olise.

Joao Neves.

Willian Pacho.

Julián Quiñones.

Declan Rice.

Rodrigo Hernández.

Fabián Ruiz.

Ferran Torres.

William Saliba.

Dayot Upamecano.

Vinícius.

Vitinha.

Los mejores jugadores jóvenes

🇧🇦 Kerim Alajbegović

🇲🇦 Ayyoub Bouaddi

🇪🇸 Pau Cubarsí

🇨🇮 Yan Diomandé

🇩🇪 Lennart Karl

🇫🇷 Éli Junior Kroupi

🇪🇸 Lamine Yamal

🇨🇭 Johan Manzambi

🇩🇿 Ibrahim Maza

🇫🇷 Warren Zaïre-Emery

Las mejores jugadoras jovenes

🇳🇱 Veerle Buurman

🇪🇸 Vicky López

🇸🇪 Felicia Schröder

🇪🇸 Clara Serrajordi

🇺🇸 Lily Yohannes

Los nominados a mejor guardameta masculino

🇲🇦 Yassine Bounou

🇧🇪 Thibaut Courtois

🇪🇸 Joan García

🇨🇭 Gregor Kobel

🇦🇷 Emiliano Martínez

🇸🇳 Édouard Mendy

🇪🇸 David Raya

🇷🇺 Matvey Safonov

🇪🇸 Unai Simón

🇨🇻 Vozinha

Las nominadas a mejor guardameta femenina

🇩🇪 Ann-Katrin Berger

🇪🇸 Cata Coll

Hannah Hampton

🇧🇷 Lorena

🇯🇵 Ayaka Yamashita

Los nominados a mejor entrenador de equipo masculino

Mikel Arteta - Arsenal

Luis de la Fuente - Spain national team

Unai Emery - Aston Villa

Vincent Kompany - Bayern Munich

Luis Enrique - Paris-SG

Los mejores entrenadores de equipo femenino

Jonatan Giráldez - OL Lyonnes

Andrée Jeglertz - Manchester City

Nils Nielsen - Japan national team

Pere Romeu - FC Barcelona

Elena Sadiku - Celtic/BK Häcken

Mejor equipo masculino del año

Arsenal

Bayern Munich

Bodø/Glimt

Flamengo

Paris-SG

Mejor equipo femenino del año