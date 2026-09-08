Arbeloa tantea a Carvajal, pero no es el único: los tres equipos top que sondean su fichaje

Fran Fuentes 08 SEP 2026 - 17:40h.

El lateral se niega a colgar las botas y se le presentan estos sorprendentes destinos como agente libre

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Dani Carvajal puso fin a toda una vida en el Real Madrid, en la que solo salió un año para jugar en préstamo en el Bayer Leverkusen. Una 'mili' de la que volvió nombrado el mejor lateral de la Bundesliga. Pero de todo aquello hace ya mucho, y el defensor madridista ha hecho historia con un intachable palmarés, pieza clave de uno de los mejores Real Madrid de la historia. Ahora, a sus 34 años, espera una nueva oportunidad y, lejos de retirarse, siente que todavía le queda fútbol en sus botas. Es por eso que, según las últimas informaciones, el '2' podría acabar en la Premier League.

Y es que, según informa el portal TEAMtalk, Dani Carvajal ha sido ofrecido como agente libre a dos de los clubes más importantes de Inglaterra. Uno de ellos es el Liverpool, donde Andoni Iraola trata de asentar a su lateral derecho, toda vez que Jéremie Frimpong no termina de convencer con sus actuaciones, ni a nivel ofensivo, ni tampoco a nivel defensivo. Es ahí donde el veterano defensor español podría dar un plus de competitividad, siempre que, físicamente, se encuentre en plenas condiciones. En este sentido, como jugador red podría medirse a dos viejos conocidos como el Atlético de Madrid y el Villarreal CF en la Champions League.

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Asimismo, la citada información apunta a que también han ofrecido a Dani Carvajal al Manchester City. Tras los problemas de los últimos años en la posición con Kyle Walker, ahora Pep Guardiola se ha ido y Enzo Maresca buscaría un plus de experiencia y de calidad para competir en tanto en la Premier como en la Champions. Con el conjunto skyblue, se mediría al FC Barcelona y al PSG en la Champions League. Pero, eso sí, habrá que esperar todavía para ver si sale adelante.

Por último, la citada información también revela que el Fulham, dirigido por Álvaro Arbeloa, también querría incorporar al veterano lateral. Algo que sorprende, ya que la relación entre ambos en los meses que el salmantino fue el entrenador, las relaciones entre ambos estaban rotas. Dani Carvajal sentía que Arbeloa no fue justo con él, apostando por jugadores como Trent Alexander-Arnold o incluso David Jiménez antes que el de Leganés.

En este sentido, además, a Arbeloa se le ha afeado en Inglaterra que contrate a varios jugadores del Real Madrid Castilla, por lo que planificar un nuevo fichaje procedente del Real Madrid se antoja raro.